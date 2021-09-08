国民党主席 要有“同步”能力

来源：联合新闻网

作者：陶在朴

日前国民党主席候选人辩论引起各界热议，本文讨论一个更为根本的问题，在后真相的数位时代怎样的统御能力才能引领政党获胜。

1665年荷兰物理学家惠更斯发现一个意外的现象，一对悬挂在墙上的挂钟，突然它们的钟摆做幅度相同、方向一致的有规则摆动。1690年另一位荷兰人坎普弗尔偶然观察到树上萤火虫成群的同时闪烁。过了两个世纪，英国物理学家斯特拉特发现教堂并排放置的两支管风琴竟然发出同样的声音。

到了今天，你稍加注意就会发现这类现象，一群吱吱呀呀的麻雀，突然像一阵风，在你头顶上同方向的绕圈子。水底下一群鱼突然成团的改变了前进方向。你有参加演唱会的经验，一场精彩的表演结束，前后左右的掌声整齐一致自发地响起来。以上的一切被称为无需发号施令的自组织“同步”现象，现代科学已经证实生命是一部细胞和神经元同步功能的历史。

如果把各个政党的派系、政党的每个成员比喻为上述的钟摆、管风琴、萤火虫、飞鸟和鼓掌，你会发现各个政党大异其趣，有的政党有显著的同步能力，有的政党甘拜下风。台湾的国民党和民进党，各方面的同步能力和表现都不一样。

在个体高度自主而整体充满对立的今日台湾，新一代国民党的“同步”功能应该表现在以下诸方面：

一、争取舆论话语权的同步能力。在台湾“统”字是舆论的忌讳，有统御能力的领袖应该有本事“同步”打破这种《戈德温定律》。网络科学家戈德温说，网络上只要把你的陈述和“希特勒也这样”扯在一起，对话就立刻结束。例如你说“中共重视体育”，当另一个声音说“希特勒也很重视”，一切话语戛然而止，这是网络现实。在台湾的网络语言中说“统”有如说希特勒一样可怕。

二、打破“另类事实”的同步能力。2017年在特朗普就职典礼上，白宫发言人史派瑟夸大参加人数，他说奥巴马的场子怎么能和特朗普比，事实正好相反，记者大声质疑，弄得史派瑟十分尴尬。不久特朗普的总统顾问康威发明了一个颇有传染能力的诡辩词“另类事实”以安抚记者的不平。后真相时代的“另类事实”是谎言的代名词，这种现象没有国界。当年韩国瑜竞选的造势场子是怎样的场面，可是韩的对手宣布的另类事实却相反。

三、“观念和价值”的同步能力。在一个多元的社会，观念已经碎片化，各有各的看法。请你拿一张纸，在纸面上撒一些铁粉，这些铁粉的磁极方向是混乱的随机的。请你再拿一个大磁铁在纸的下方很快拖过，纸上铁粉马上出现有规则的磁力线分布。目前亲美媚日是台湾普世价值的随机分布，国民党要有一个大磁铁的同步能力，把仇中的庸俗价值观引导到和平和两岸永续发展的正途。

最近二十年同步现象引起自然科学、生物科学和网络科学的普遍关注，社会科学和政治科学也不会例外，优秀的政党领导人应该是一个通晓自组织同步现象的现代政治工作者！

作者是陆委会前咨询委员