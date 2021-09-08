港区议员宣誓终有定案 应聚焦地区事务回正轨

来源：明报

明报社评

香港区议员宣誓安排谈论多时终有定案，现任议员将分4批宣誓，本周五将举行首场宣誓仪式。现届区议会于反修例风暴期间投票选出，过去两年政治争拗不绝，运作和职能皆大受影响。《港区国安法》生效后，香港政治生态急变，政府修例引入宣誓效忠特区及《基本法》要求，至今超过200名区议员辞职，部分区议会更陷入半瘫。即将举行的宣誓仪式，临场会否出现意料之外的状况，仪式过后会否出现“DQ潮”（即取消议员资格），还得走着瞧，无论如何，区议会作为地区咨询组织，有其存在价值，目前已有国安法和宣誓条例为“爱国者治港”把关，区议会应早日重回正轨，聚焦地区事务，将应做的事情办好。

宣誓安排终有定案

薪津追讨说法含糊

今年5月，立法会通过修例，将区议员明确纳入“公职人员”之列，必须依法宣誓拥护基本法及效忠香港特区，倘若区议员的作为违反宣誓规定，将被“DQ”。当局将4类行为纳入“负面清单”，包括曾经支持外国对港制裁、参与去年反对派初选或借出议员办事处作票站、签署抗争派“墨落无悔”立场书扬言瘫痪当局施政，以及在公众场合展示港独标语，区议员但凡涉及这些行为，必被DQ。港府多次表示会尽快落实宣誓安排，惟过去数月一直只闻楼梯响，迟迟未有时间表，DQ具体处理安排亦不清晰，惹来不少揣测。以薪津追讨为例，坊间流传各种疑似官员吹风版本，一时说政府将向被DQ者追讨上任以来所有薪津，一时则说以新例生效日划界，不会追溯之前薪津。及至本周，区议员宣誓安排才明朗化。

政府表示，211名现任区议员将分4批宣誓，首批将于本周五进行宣誓仪式，不论有否背负国安法案件，皆获发邀请函，不出席将丧失资格，当局希望可在宣誓后即日公布合资格议员名单。政府就出席宣誓人士的衣着行为等，列出详细要求，确保仪式庄重严肃，惟对于追讨薪津的说法仍甚含糊，当局仅表示按酬津指引处理，丧失议员资格即日起停发薪津，如之前有不符合酬津指引的开支，亦不获偿还。另外，当局亦未公布其他3批区议员宣誓日期。

前年反修例风暴是一次政治大摊牌，现届区议会在这背景下产生，其构成自然反映当时社会氛围，带有强烈政治斗争色彩。区议会名义上是地区咨询组织，不属权力机关，惟无可否认的是区议会在地区事务享有一些实权，诸如审批区内民生工程等。去年港区国安法实施，再到今年选举制度修改，中央决意落实“爱国者治港”，不容“反中乱港者”进入体制，区议员宣誓，本质是一次清洗过滤，由筹备到执行，整个过程予人观感是有很多政治操作，单是抛出追讨上任后过百万元薪津，制造悬念，已吓怕不少担心被DQ的人。过去数月约有260名区议员辞职，超过总数一半，官员说不知原因。如何理解这一情况，各方心里有数。宣誓仪式上，会否出现意料之外的事态，永远无法排除，不过当局未将DQ金钱代价说清楚，对在场宣誓者的言行表现，相信将有一定制约力。

多做实事服务居民

区议会有存在价值

区议会近两年成为了政治角力场，官员形容“区议会失控”，变得“极端政治化”，经常越权越界，羞辱官员；建制派评，有区议会提出成立保安及政制事务委员会，明显是超出职能，有议员办事处张贴“蓝丝与狗不得内进”标语，尤其不能接受。反对派区议员则坚称，他们花不少时间讨论民生议题和地区政策，“政治议题属极少数”，反指政府留难不支援、官员离席不合作。双方各执一词，不同阵营人士总可搬出一些事例，支持己方说法，可以肯定的是，如此尖锐的政治对立气氛下，区议会不可能有效发挥应有职能，搞好地区事务。随着政府要求区议员宣誓，触发辞职潮，留下来的不够四成半，部分区议会甚至只余三四名议员，连开会重选正副主席都不够人。

行政长官表示，本届政府任内几乎不可能再为区议会举行补选，一些意见认为，区议会弄至如斯田地，不如索性废除，重组整个地区咨询架构。现届区议会难再有效运作，这是客观现实，不代表区议会再无存在价值。根据《区议会条例》，区议会职能包括地区福利、公共设施及服务事宜，向政府提供意见，以及将公帑拨款为市民提供文娱康乐活动、促进社区参与、改善楼宇管理等事宜，制度发展成熟，在今届区议会之前，一直行之有效。分区委员会在区议会半瘫下，短期可以协助处理地区工作，然而论全面、代表性及透明度，始终不及区议会。未来区议会角色、职能等如何调整，可与整个地区咨询架构一并考虑，惟仅因这两三年情况特殊而长远废除，未免可惜。区议员宣誓，某程度标志了一个新开始，区议会应重回正轨，多做地区实事，服务居民。