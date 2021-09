美联储未来四年要直面五项挑战

来源:路透社

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔的任期将于2月结束,总统拜登即将决定,在这个紧要关口是让鲍威尔连任还是另派他人掌舵美联储。

民主党进步人士希望美联储在经济中扮演更广泛的角色,加大努力促进就业、防范气候变化风险并解决不公平问题。而保守派则希望其坚持货币政策既定路线,更加关注控制通胀、降低其在金融市场以及监管方面的影响力。

无论最后拜登选谁,下一任美联储主席都需要解决货币政策和货币性质等关键问题。

以下是未来四年美联储主席需要面对的一些主要挑战:

合理制定政策

爆发新冠疫情后,美联储将指标利率降至近零水准,并买入数万亿美元的公债和抵押贷款支持证券。

随着经济迅速复苏,美联储决策者可能在今年稍晚开始缩减资产购买规模。

但根据8月采行的新政策框架,他们计划等到经济实现充分就业、通胀率达到2%并有望略高于该水准,然后再加息。

这是新任美联储主席可能难以恪守的承诺。大多数美联储决策者认为,目前超过2%的通胀是暂时的。但是,如果物价上涨实际是更为持久的,那么无论谁领导美联储,都可能等不到实现充分就业就要考虑加息了。

与疫情前相比,现在美国的就业人数减少了570万。

“未来有很多事情会有所不同,实际上是经济的各个潜在结构性方面,我认为我们将不得不给予很多关注,以确保根据经济状况适当地调整我们的政策,”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在8月的一次采访中说道。

作为监管者的美联储

分析师称,如果美联储的新框架要求其在更长时间内保持宽松的货币政策,以追求更强劲的就业市场,则可能需要收紧金融监管,以避免可能引发危机的风险行为。

前美联储高级经济学家、现任彼得森国际经济研究所高级研究员的David Wilcox称,“在我看来,金融监管是议程上的第二大议题,在利率处于历史低位的情况下,尤其要继续解决遏制金融风险的问题”。

Wilcox称,无论谁领导美联储,都需要更广泛地关注金融稳定问题。

美国现货公债和货币市场交易的系统性弱点在去年3月暴露无遗,当时金融市场因疫情相关的停摆后几近崩溃。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦认为,“稳定币”(stablecoins)的日益流行也对金融稳定构成威胁。“稳定币”是一种基本不受监管的加密货币,可以与美元挂钩。

走向数字化?

一个主要问题是,美联储是否会决定发行自己的数字货币。鲍威尔到目前为止还没有明确表态。美联储主席的另一位主要候选人--美联储理事布雷纳德曾表示,她很难想象不这么做。美联储计划在9月份就这一问题发表一份讨论文件。

支持者表示,精心设计的数字货币可以降低交易成本,并增加弱势群体进入银行系统的机会。其他人则担心,如果美国家庭和企业无需惯常的支票账户,而是直接与美联储打交道,银行可能会靠边站。

中国和其他国家已经开始发行自己的数字货币,亚马逊等民间企业也在发行数字货币。如果这种代币被广泛采用,可能会割裂支付系统,威胁美联储控制利率的能力,并危及美元的全球主导地位。

“美联储需要很快解决这个问题,”达特茅斯学院经济学教授Andrew Levin表示,“这是一个挑战,在未来一两年会尘埃落定。”

气候风险

美联储主席还将面临压力,需要弄明白并解决失控的野火、超强飓风对经济和金融市场的影响,以及气候变化造成的其他破坏性影响。

鲍威尔和布雷纳德都表示,美联储的工作是确保银行具有弹性,能够应对诸如恶劣天气事件或政府限制二氧化碳排放导致的资产价值下降。

但美联储的职责不包括任何直接应对气候变化的任务,其他一些央行的情况也是如此。

美联储去年成立了两个内部小组,一个小组关注个别银行与气候相关的风险,另一个小组关注系统范围的威胁。它还成为最后一个加入绿色金融体系网络(Network for Greening the Financial System)的主要央行,该网络为央行应对气候变化提出建议。

两者都可能成为美联储主席在气候方面采取更多行动的工具,但如果没有新的立法,可能很难会有和其他央行相媲美的较激进立场。

种族和性别差距

对于种族和性别不平等拖累经济增长的可能性,美联储官员也变得更加直言不讳。

共和党籍的美国参议员Pat Toomey称其为“任务蠕变”。然而,许多政治左翼人士表示,这还远远不够,并指责美联储的债券购买计划通过提振股价来满足富人的腰包。

前美联储经济学家、现为MacroPolicy Perspectives总裁的Julia Coronado表示,“这导致人们对美联储为解决当今一些重大问题所做的工作感到不安,其中包括劳动市场结果和财富分配方面的不平等和差异”。

Coronado说,无论谁领导美联储,都可以微调其工具,以缩小其中一些差距,包括通过旨在增加对小企业贷款的计划和监管改革,鼓励银行与难以偿还贷款的消费者合作。