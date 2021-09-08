张亚中爆冷成黑马的原因

来源：中时电子报

作者：何溢诚

尚青论坛

原本在国民党主席选举中被视为陪榜的张亚中，却在电视政见发表会网络即时民调爆冷成为黑马，一举拿下57%的支持度，独占鳌头；而一直最被看好的朱立伦表现不佳，仅有16%，沦为倒数第二。

张亚中头脑清楚、论述清晰，铿锵有力、掷地有声的质疑，确实让两位前主席百口莫辩、招架不住，更引起恨铁不成钢的广大民意回响；不过对朱江而言这些指控也许是非战之罪，国民党沉疴已深，结构性问题难解，又坐失两岸优势，进退失据，把资产当作负债，阳春党主席必然无力回天。

两岸关系涉及统独问题，每每在各种选举时被刻意放大，民进党可以毫不保留任意牺牲台湾人民，破坏两岸和平，制造敌我意识的“芒果干”来突显唯绿是从，台湾非独不可的政治正确，但回顾扁政府执政8年、蔡政府执政5年多以来，两岸就因此发生战乱了吗？

国防年度及特别预算，2022年将达到4717亿，大量筹购军火下，把台湾武装成一只箭猪，再与美国唱双簧操弄国际舆论，炒作陆港新闻议题剑拔弩张，其实就是为了谋取执政权而已，台湾人民的未来一直都不在民进党考量范畴内，毕竟多说多错、多做多被看破，反正选票已到手，政权已在握，也难怪当时林飞帆会夸言，民进党在南部派一颗西瓜都能选上。

反观国民党就是太多顾忌，百般讨好，却里外夹击，两边不是人，马政府时期主张“不独、不统、不武”，虽带来两岸8年和平稳定，恢复交流密切及经贸发展，但仍未能进一步迈入深水区，解决两岸根本存在的政治问题，徒在原地踏步，国民党欠缺生动论述也不会讲好故事，如何能享受和平发展的甜美果实？每个政党、国际间都向往和平，没有人会反对，但是方法是什么？国民党要从在野翻身执政，要重新博得人民支持，就必须要有具体可行的主张！

倘若国民党的立场还是让两岸持续维持现状，那就正中民进党下怀，民调显示65%台湾人愿意为保卫国土上战场，却有高达87%年青人反对恢复征兵制，因为大家普遍认为中国大陆不会攻台，而征兵将实际影响切身生活，所以产生矛盾互斥民调，显见蔡政府已将大环境打造成安于现状，忘却两岸仍处于敌对状态。

张亚中明白表示：“2024年总统大选是战争与和平的对决。”国民党主席这个领头羊必须要有实际的方向及作为，国民党是与人民走在一起的政党，维护民众生命财产安全的正确道路只有一条，那就是两岸和平、分治不分裂。

希望党意趋近民意，党员投票能与民调结果契合，叫好也叫座；期盼国民党能选出一个没有包袱、没有算计，不会“吃碗内、看碗外”，心里总想着大位，而是能够实践孙中山精神的党主席，真正振衰起弊，拯救这个摇摇欲坠的政党。

作者为台湾青年联合会理事长