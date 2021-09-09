空谈无益，国民党必须强化社会连结

来源：台湾《联合报》

联合报社论

国民党本月二十五日将选举新的党主席，尽管四名候选人打得火热，但外界对这场选战似未投以太多关注。除因疫情转移了舆论焦点，主要是几名候选人多半还在炒冷饭，无法提出让民众一新耳目的论述。蔡政府近期执政颇受争议，防疫政策荒腔走板，国民党却无法趁此积极发动攻势争取民众认同，不仅是战略错误，也缺乏一个在野党重返执政的企图，令人遗憾。

这场主席选战，对国民党、台湾政坛、乃至台湾未来发展都至关重要。新主席上任后，马上要面对年底的四大公投，然后是2022、2024的地方与中央大选。民进党是否会继续一党独大，在野党能否缔造政党轮替，新任主席都将扮演关键角色。但从四名候选人最近的交锋看，他们都只聚焦于短期议题和主席选举得失，并未说明自己要如何建立社会连结，向大众说明自己是“值得期待的政党”。

观察日前的辩论会，四人的焦点多集中在两岸论述，这当然是国民党与民进党最大的政策区隔。但除了重提“九二共识”的口才各有高下，四人都未能拿出新的主张，对于如何解决当前的两岸困境以及台湾社会对两岸议题的偌大歧见，皆未提出具体可行的办法。几番交锋，只是再度陷入意识形态的窠臼，甚至让蓝营支持者产生“走回头路”的困惑。

国民党最大的问题，在于它的组成是一种介乎“官僚组织”与“俱乐部”间的综合体。因为像官僚组织，所以甘于扮演“小螺丝钉”的人很多，忠贞可期，但缺乏能抓住大局与大势的雄才。因为像俱乐部，有些人高兴的时候就来，不高兴的时候即去，从未有强烈的政党认同与责任感。小螺丝钉很多的结果，产生不了格局开阔的领导人物；“俱乐部化”的结果，许多人被看好而获提名，但一败选就躲得干干净净，毫无愧疚，甚至跳党出走。国民党始终无法摆脱“不团结”的漩涡，原因在此。

国民党内部的许多纷争，就是根源于主席之争。例如，2005年马英九和王金平的主席之战，最后演成“马王对立”、“马王政争”，埋下国民党失去政权的导火线。2016年的主席补选和2017年的主席选举，“挺柱”、“反柱”则成为主旋律，余绪残留至今。今年的主席选战如同去年主席补选的延长赛，几位选将都把政治恩怨摆在中间，政党和台湾未来反而被放在两边。如果角逐主席者没有“重返执政”的宏图，而只想控制党机器扩大自己的影响，这场选举还有什么意义？

持平而论，四位主席候选人各有擅场，也能发挥互补的作用。例如，朱立伦是国民党目前台面上党政经历最丰富者，江启臣是少壮派政治人物的代表，张亚中是意识形态的捍卫者，卓伯源则有地方治理经验。未来无论谁当选，如能彼此合作截长补短，必能发挥智慧和战力的加乘效果，这是政党成长必要的条件。更重要的是，任何政党要在选举中获胜，就必须在平日积极经营社会连结，国民党必须把眼光和耕耘放向民间，与民众同喜同悲，才能取得他们的支持。

总结而言，国民党必须提出能与社会连结的论述，而且是要能够实践与落至草根的论述，在捍卫自身价值与主流民意间取得最大公约数，这才是一个以政治为志业的政党应走的大路。主席选举绝对不是个人或派系的事，党员亦不能仅用“爽度”决定投票意向。毕竟，一个缺乏未来想像的政党，一个缺乏格局与实践能力的政党，难以成就大事。