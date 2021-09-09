转型正义 移除蒋铜像是最好方法？

来源：联合新闻网

作者：陈熙文

台湾促转会公布中正纪念堂转型方案。从转型正义来看，中正纪念堂虽具争议；但从民主进程，却也充满象征意义。它既是“野百合”学生运动的聚集地，也是本土vs外来、现在vs过去的抗衡擂台。移除蒋介石铜像，是否转型正义的最佳答案？

正因为中正纪念堂的冲突性，蔡政府上台以来，各界就在关注是否会拿它开刀。如今促转会提出方案，移除蒋介石像的建议，不出外界预料。理由至少有二：一来，蔡英文进入第二任期，必须有所交代；二来，促转会明年能否顺利延任，是一个问号。

讲得更露骨一点，中正纪念堂的转型成功与否，攸关促转会、甚至转型正义工作的成绩单。

其中，最受大家关注的，莫过于该如何处置蒋介石铜像。促转会建议彻底移除，固然让绿营支持者拍手叫好，但是否最佳答案？仍有许多论辩空间。

例如，铜像虽有威权性，但随着时势演变，铜像本身已非象征先人的功与过，而是一个族群的代表；政府对于铜像的处置，无疑将被视作是对特定族群的表态。假如做法过度强硬，未能刚中有柔，可能反使转型工作弄巧成拙，恐成族群撕裂的源头。

铜像留存未必就一定是纪念，也可以是对过往威权的记忆和警惕，提醒不要再重蹈覆辙；倘若促转会对于铜像移除已下定决心，不容变更，那大家或许更关心的是，遭移除的铜像会被如何处置，是封存、溶解、丢弃，还是另放它处，被人射飞镖？蔡政府必须有所拿捏。

毕竟政府是大家的政府，总统是大家的总统，不能因为部分族群已成非主流，也不再政治正确，就全然忽视他们的感受。转型工作的目的是族群融合，走向共同的未来，而非对彼此的二度伤害。

