“港康码”难产惹疑惑

来源：明报

明报社评

香港疫情基本清零，疫苗接种率亦达到六成，惟与大陆通关仍未有时间表。行政长官表示，正寻求与大陆专家对接，了解大陆对免隔离通关的要求，有议员则关注，问题是否在于香港未推出健康码，无法与大陆看齐互认互通。粤港澳健康码互通，谈了超过一年，澳门早已跟大陆互通。去年9月港府表示，港版健康码的技术问题已基本解决，可是计划却一直束之高阁，政府从未解释。本港社区防疫有“安心出行”，“港康码”作为北上通关工具，用不用属个人选择，市民若担心私隐或监控问题，不去大陆自然毋须使用。既然港府重视与大陆通关，好应该交代问题究竟卡在哪里，以及“港康码”难产原因。

疫情清零打针率升

落实港康码欠进展

Delta变种病毒肆虐，早前大陆多个省市亦出现疫情，当局雷厉风行防疫，花了大约一个月时间平息疫情，再度展示大陆“可持续清零”的能力，外媒形容中国是首个成功控制Delta疫情的国家。港府一度因应大陆疫情，暂停“回港易”计划，及至昨天，相关安排得以全面恢复，当局同时宣布，将于下周三推出“来港易”计划，容许大陆及澳门非香港居民来港免隔离，每日名额上限合计2000人。对于有必要来港的大陆人，“来港易”当然有其好处，问题在于北上难，由香港返大陆的人，仍须接受“7+7+7”检疫安排（7天集中隔离、7天家居隔离、7天居家健康监测）。“来港易”作为港府单向放宽措施，方便“来”不方便“往”，吸引大陆人来港作用有限，若想为香港经济注入更多动力，必须早日恢复两地正常通关。

香港抗疫跌跌撞撞累积经验，近月总算找到一套属于自己的方法，做到基本清零；疫苗接种方面，虽然长者及年轻人接种率仍不理想，惟整体而言，这个暑假，全港接种率已有显著提升。最新数字显示，香港已打针人口超过420万，相当于可接种人口的63%。在西方，部分国家凭仗接种率高，欲走群体免疫而非清零抗疫路线，全面放宽防疫措施，代价是疫情大反弹，近期美国便有不少未打针者染疫病重死亡。全民接种目标尚远，香港既已做到基本清零，争取先跟大陆通关，是眼前最合理选择，可惜迄今仍未有具体时间表。行政长官林郑月娥昨天回应立法会议员质询，仅表示当局正寻求与大陆专家对接，了解通关要求，若大陆当局提出一些先决条件，特区政府将尽力达至。

北京冬奥距今不足半年，全国防疫不容有失，香港疫情过去反覆多，大陆当局对与港通关有较大戒心，可以理解，不过话说回来，港府跟大陆谈通关已久，早前还向中央提交了报告，港府即使无法确定通关成熟时机，至少应该大致知道大陆的要求，现在才谈“专家对接”、“了解要求”，其实有点奇怪。澳门疫情清零，去年夏天已跟大陆“复关”，论疫苗接种率，目前港澳两地亦相差不远，香港未能像澳门那样跟大陆通关，有人开始关注到两地另一差异，即澳门很早便推出健康码与大陆对接，香港却未有。

优先与大陆通关

港康码自愿选用

早于去年5月，港府便提到粤港澳健康码互认互通的可能，同年9月，当局更表示“港康码”系统测试已大致完成，何时实施“视乎香港疫情”，就连具体操作模式也有初步轮廓，官员表示将设人数限制，初期只限探亲等有需要人士申请，云云，惟之后一直缺乏进展突破。反修例风暴以来，一些港人对大陆有强烈抵触情绪，健康码制度涉及个人身份认证及追踪功能，政治上较为敏感，部分人一谈到健康码，即时联想到的是政治监控，然而是否前往大陆，乃是个人选择，无意北上的港人，可以不申请回乡证，当然也可以选择不用“港康码”。创科局长不久前亦曾表示，“港康码”有别于“安心出行”，只是通关工具，无计划延伸至本地社会应用。只要当局清晰区分“港康码”及“安心出行”，向公众说清楚“自愿选用”原则，不应存在政治问题。

商经局长邱腾华最近表示，港府一直有就通关问题与大陆沟通，但“在一国两制下，香港和大陆的双向安排并不完全等同”。健康码互相认证机制，就是为了令双向安排可以完全等同，倘若通关所欠的临门一脚就是健康码，港府当然要尽快推出；就算大陆对通关还有其他考虑，早些落实“港康码”并跟粤澳达成互认协议，让外界知道事前准备已完成，水到即可渠成，亦是好事。香港为保基本清零，外防输入从严从紧，惹来外国商会不满，施压要求放宽。以清零为本的通关安排，确有可能意味外防输入须长期从严，惟从公共卫生角度，香港现阶段完全没必要跟随外国，冒险走“与病毒共存”之路。不少外资在港设办事处，为的是大陆市场，两地恢复通关，其实亦方便外企在港人员北上公干。港府既已决定优先与大陆通关，就不应三心两意，通关问题究竟卡在哪里，当局说出来，社会才能讨论做选择，又或探讨折衷做法。