中国努力澄清监管政策目标 恢复民营部门信心

来源：路透社

作者：乔艳红

去年底以来中国陆续针对平台经济、教育培训、信息安全等领域祭出重磅监管举措，有人拍手叫好，但亦让资本市场心存疑虑，尤其对民营企业的命运再起担忧。但决策者正试图澄清政策目标。

从8月底中央深改委会议提出“坚持监管规范和促进发展两手并重”，到人民日报和央视等官媒近日陆续发声，传递出的主基调是：既要厚爱也要严管，但鼓励和支持民营经济的立场毫不动摇。

“中国监管框架转变还没有结束，这是一个渐进的更加制度化的过程，”摩根士丹利中国首席经济学家邢自强日前在报告中称，“一些进展表明决策者正试图澄清政策目标，这是恢复民营部门信心的第一步。”

他认为，8月底深改委会议采取了一种更加平衡的基调，是2020年底以来首次表示“监管”和“发展”并重，而不像此前的重大会议都只是单纯强调加强反垄断和防止资本无序扩张。

“我们可能正处在监管框架转变的中后期阶段，”邢自强称，过去九个月围绕监管变化 匮乏有效沟通而且多部门看似缺乏协调行动的情况正在逐渐改变，深改委“初见成效”的判断，意味着后续行动推进有望更加制度化，更侧重于执行而非更严厉的新监管规定骤然出台。

8月底中央深改委会议认为，“防止资本无序扩张初见成效，市场公平竞争秩序稳步向好”，并称要统筹发展和安全、效率和公平，“坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬”；也指明了发展的方向：“鼓励支持企业在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用”。

国家市场监管总局局长张工周一在国务院新闻办公室发布会上也表示，将着力加强竞争法律制度和政策宣传培训，增强政策透明度和可预期性。

“一手打，一手拉，像对孩子一样就好了，...最后肯定会处罚几个大厂，然后鸣金收兵，以观后效，”一位不愿具名的中资机构研究人士称。

他预计以后规矩会越来越多、越来越细，是对市场的纠偏，也是对消费者和市场环境的保护。

中国电商巨擘--阿里巴巴集团9988.HKBABA.N今年4月已经领取了高达182亿元人民币的天价罚单。但国家市场监管总局对大型外卖平台--美团3690.HK的反垄断相关调查仍在进行，滴滴DIDI.N亦正在配合政府的网络安全调查。

邢自强认为，未来三到五个月，针对网络平台企业的数据安全审查结果、灵活就业人员的福利安排以及海外上市(IPO)的恢复，将是观察的重点。另外，下一步在线视频平台企业可能面临防止未成年人沉迷的相关监管。

既要厚爱，也要严管

中共中央政治局委员、中国国务院副总理刘鹤周一表示，必须大力支持民营经济发展，使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。

“既要厚爱，也要严管。...国家说得很明白，民营企业和民营企业家是‘自己人’，”央视新闻周二在题为“今天我们聊聊监管这些事儿”的文章中称。

该文指出，“严管”就是要加快健全市场准入制度、公平竞争审查等监管体制，加大监管执法力度，完善反垄断体制机制；“厚爱”就是放宽市场准入，促进公平竞争，通过减税降费、精准滴灌等助力民营经济顺利越过市场、融资和转型的“山丘”。

“要把经济社会发展搞上去，需要各方面齐心协力，任何想把公有制经济否定掉，或者想把非公有制经济否定掉的观点都是错误的，”文章称。

央视新闻微博亦称，反垄断、治“饭圈”，监管部门近期重拳频出，对一些失序行业“踩刹车”，这正是为了给中国经济加油门。

“中国经济的高速路不是部分企业的私家道，企业不能只顾自己盆满钵满，留下一地鸡毛。一系列治理措施落地，就是为让经济可持续高质量发展，”央视称。

上周国务院常务会议亦表示要加强政策储备，做好跨周期调节，加大对中小微企业支持力度，今年再新增3,000亿元支小再贷款额度。央行昨日称这3,000亿元将在9-12月发放。

“出台的监管政策是一视同仁的，针对的是违法和违规行为，绝不是针对特定行业或企业，”人民日报周三刊登题为“坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬”的评论员文章亦表示。