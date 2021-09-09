两岸关系的22条军规

来源：中时电子报

作者：练鸿庆

国民党主席候选人张亚中说，一旦当选，就要跟北京谈判和平备忘录，两岸达成制度性和平确实需要经过谈判；但在台湾内部一说要跟北京谈判，的确很可能是选举的负数。

要解决两岸问题就要谈和平协议；要谈和平协议就会在选举被边缘化；而选举被边缘化，跟北京谈“和平备忘录”就没有意义。这有点像小说家虚构的美国空军第22条军规，“飞行员有精神问题，可以停飞；但若飞行员申请停飞，就表示没有精神问题”。

两岸关系也有类似的矛盾，北京希望看到一个既谋求统一，又能得到台湾人民信任的台湾执政党；美国希望看到一个甘愿被当枪使，但不会带来后遗症的台湾执政党；台湾人民则希望看到一个既彰显台湾主体意识，又能爽赚大陆钱，不会有战争风险的执政党。

显然，这三者每一点都相互矛盾，矛盾不能解决，但可减缓，减缓之道在求取平衡：对北京来说，愿意在美中之间谋取平衡的政党，总比单压宝美国的好；对美国来说，与其为了台湾而与大陆合作触礁，不如让台湾脱离美中议题；而对台湾人民来说，能在美台与两岸关系之间求取平衡，总好过扩大战争风险。

美国的气候变迁大使克里出访大陆，寻求气候议题合作，碰了一个软钉子，中方要求美国先回应“两份清单”和“三条底线”。简言之，北京已不愿意与美方“一边对抗、一边合作”，而要美国自行选择，或者全面对抗，或者全面合作。

随着美中关系的变化，台湾的选择更困难了。

作者是政治幕僚