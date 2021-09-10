韩国瑜访美上演 两年过去能再刮起“韩流”吗？

来源：香港01

作者：林嘉禾

9月8日，国民党籍前高雄市长韩国瑜在面簿公布其接受美国芝加哥侨胞邀约演说的讯息，台湾媒体更指出他已人在美国。

这趟旅程之所以受到台湾舆论的关注，或许也是2019年10月台湾总统大选前他因“时间因素”，最终无法访美后的一次“王子复仇记”。过去韩国瑜对海外华侨的号召力曾引发热议，两年过去，经历总统大选落败、高雄市长之位遭罢免，他的号召力是否仍在，也引发外界关注。

新一轮蓝绿博弈中的海外战场

对于韩国瑜接受“全美台湾同乡联谊会”邀请，预计在9月17日至19日召开的第43届年会上发表演说，并参与“美陆争霸和新冠疫情对中华民国的冲击与因应”座谈，根据《联合报》取得的资讯，除韩国瑜外，该单位还预计邀请马英九、赵少康、以及四位国民党主席候选人，就连独派中反对蔡英文甚力的彭文正也赫然在列。对这场活动，绿营粉专不意外第一时间即群起嘲讽之，但就韩国瑜的政治能量、乃至于蓝绿竞争格局而言，此行或有不同的意义。

从访问性质来说，虽然韩国瑜表示，此行主要是陪儿子到加拿大念书顺便去美国，但瞄准侨胞群体的意图也难以掩盖。侨胞是韩国瑜非常重要的政治基础，不论是2019年2月新马之旅、4月美国东西岸之旅，还是韩国瑜在该年6月正式参选总统后的“穿云箭”、以及10月其夫人李佳芬赴越南、菲律宾访问，针对的客群都是侨胞，境外侨胞对韩国瑜支持的力度，向来十分强劲，因此这次演说，势必受到瞩目。

全美台湾同乡联谊会成立于1978年，下辖24个分会，在定位上是以台籍人士为主，不同于19世纪就成立的拥有悠久历史的各中华会馆、中华公所，但全美台湾同乡联谊会长年反对台独的立场，又使其不同于海外独派组织（如全美台湾同乡会），该会更曾因组团访问大陆，而被蔡英文政府撤除11人的侨委会名誉职位。近期，台湾侨委会委员长童振源也正在美国访问，除了为各大城“台湾华语文学习中心”揭幕外，也积极会晤各处侨社，韩国瑜此时赴美与侨胞交心，不仅时间点上与童振源高度叠合，更隐含蓝绿竞逐的迹象。

双十将届 韩流再起？

最关键的问题是，韩国瑜访美演说，是否意味着他是否有可能“出口转内销”复出？从时间点来看，现在正值国民党主席选举进入白刃战的最后阶段，韩国瑜未参选之余，还摆出了不沾锅态度，观望态度浓厚，而他选择另辟战场、经营海外支持者，不啻为一个可行的选择，毕竟即将到来的2022年台湾九合一选举，韩国瑜不可能毫无发挥空间；再加上，民进党政府正在推动将蒋介石铜像移出中正纪念堂、驻外馆处更名、以及将双十节塑造成“台湾国庆日”，此时拜访海外亲蓝营的侨胞团体，还可塑造同仇敌忾感，凝聚支持。

从蓝绿各自政治议程的交集来看，值此双十节前的波涛，海外舞台确实是一个施力点，尤其今年正逢“中华民国”110年，是逢五逢十的大节，打算欢庆的侨社必不在少数，韩国瑜还可以借这趟旅程向侨胞表达谢意，巩固他“愿为中华民国粉身碎骨”的形象。

但是，无论如何，韩国瑜访美的政治影响最终还是取决于内销成果。以他过去的经验来看，2019年4月高雄市长任内曾访美，九天的行程跑遍东西岸，不仅经营侨胞、侨社，还与美国涉华史政学界（哈佛、史丹佛）有所交流，当时占据媒体很大的版面，也让他更有底气在回台后不久即宣布参选总统。这次的访美主要行程，目前揭露的只有在芝加哥侨社的演讲，虽不若2019年初那样盛大，但也有“离岸试水温”的特点，如果海外侨胞支持度够稳、声势够大、理由够强，他“感谢”完之后重出江湖的可能性也会提高，不过，一切都还须观察后续政局走向。

