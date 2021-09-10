德语媒体：谁是世界经济的拯救者——美国还是中国？

来源：德国之声

国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。

就在这个周二（9月7日），中国这个世界第二大经济体的外贸数据漂亮得让人感到惊讶，即便是对中国经济抱有最大疑虑的人都忍不住要佩服一下。与去年同期相比，今年8月份中国出口按美元计算增加了25%以上，进口甚至增长了33%以上。专家们原本认为，原材料和运输成本的提高，再加上疫情造成宁波重要集装箱港口的部分关闭，还有相关的全球供应链的中断，都会对进出口造成压力。

德国《商报》发表文章指出，中国最新外贸统计数字之所以引人注目，有两个原因：迄今为止中国依旧是世界上最大的出口国，出口的强劲增长也代表了全球经济的复苏。其次，进口的强劲增长对德国来说首先是个好消息，因为德国经济的增长很大一部分得益于中国市场。德国对中国的服贸和货贸出口总价值达到近1000亿欧元（1587亿新元）。

文章写道：“但最重要的问题是：如果按照国际货币基金组织预测的那样，中国经济今年将增长8.4%，那么中国是否还能像大金融危机后那样再次成为全球经济恢复增长的驱动力？或者这次这个角色将落在美国身上？国际货币基金组织预测，在拜登总统的巨大救援和经济刺激计划帮助之下，美国GDP今年将实现6.4%的增长。”

“德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）预测，在2022年前，美国和中国对全球GDP增长的贡献将是并驾齐驱的。他认为，中国‘可能会在2021年和2022年获得约两个百分点的增长率的领先优势，但美国经济总量——以美元计算——仍比中国高出大约40％’。如果美元不大幅升值或贬值，这两个国家将分别为全球GDP带来约2万亿美元（2万6800亿新元）的增长”。

文章指出，现在中美两国经济在全球经济中占据的比例达到42%。“国家在经济中扮演的角色越来越重要，”文章写道，“自2008年全球金融危机爆发以来，政府投资一直是中国经济增长的主要动力。中国政府当时以相当于5870亿美元的世界上最大的刺激措施来阻击当时出现的出口滑坡。虽然当时中国经济迅速从危机中恢复过来。但直到今天仍然在承担大水漫灌带来的副作用：世界第二大经济体依赖于国家的滴灌。即使是在最不赞同‘大政府’的美国，现在政府的参与度也在不断加大。”

文章最后写道：“美国国债现在已经超过了30万亿美元大关，超出美国经济总量30%以上，而且这一趋势仍在增加。根据国际货币基金组织的预测，2025年美国债务总额将达到近36万亿美元（占GDP的136%）。金融危机爆发前美国的债务率只有64%。金融史上只有在战争时期才出现过债务总量增速如此之快的情况。然而，华盛顿和北京的国家资金支持的受益者已经确定：德国——一个将出口作为其商业模式的国家。”