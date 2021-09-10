台湾有事，真是日本的事？

来源：yahoo！新闻

作者：蔡增家

在美军遭逢阿富汗撤兵挫败之后，美国对台海问题似乎不再过去那么强硬，只是口头“保证”美国对台承诺不会改变。反观一直是美国小跟班的日本，最近却一再以台海问题挑衅中国大陆，把台湾安全与日本威胁相互挂钩，成为保台“抗中”的急先锋。

之前在台日执政党二加二会议中，日本参议员佐藤正久便表示面对中国大陆威胁，台日是命运共同体。日前一场研讨会中，佐藤更直接表示，台湾有事，就是日本有事，日本把台海稳定，当成是自己的事。仿佛现今的台湾，还是1945年日治时期的台湾，但其实日本，早已不是过去的日本。

姑且不论，长期在美日同盟羽翼下的日本能否出兵；但很多人不解，过去一直患有“恐中”症候群的日本，最近为何会异常的“勇敢”？不但在言语上不断地刺激中国大陆，还要以自卫队出兵保护台湾，日本为何会出现如此巨大的转变？

从发言层级来看，最近大声疾呼保台就是保日，大多是日本的国会议员，也都是自民党内友台小组的成员，还带有浓厚的右翼色彩。例如佐藤正久出身于日本自卫队，也是自民党内“台湾政策检讨小组”召集人。他与神母田俊雄、金田秀昭合称自卫队“右翼反中三人组”，他们过去大声疾呼，台湾的安全对日本“生死攸关”，也一直对外灌迷汤，在台海有事时，日本会出兵防卫台湾。

反观，日本政府则是异常的低调谨慎。虽然在美日领导人峰会中，两国强调台海和平的重要性；但外务省重申日本希望两岸和平对话，对台政策的“一中原则”从未改变；防卫省则说台海和平虽然对日本的安全至关重要，但日本对台海议题应该要保持战略模糊。由此可见，日本出兵保台说，只是右翼国会议员的个人说法，并不代表日本政策的转向。

也很多人疑惑，为何在过去号称“务实右翼”安倍执政的八年期间，日本右翼力量显得相当克制，当时安倍还要以邀请习近平访日，来改善中日关系的氛围。但在“令和大叔”菅义伟上台之后，日本国内右翼的声量，却不断地加大呢？

首先外环境氛围的改变，过去在特朗普时期，美国在本土利益优先的大旗下，要求军事盟国提高军费的分担，这让传统盟国对于美国是否会如同过去，扮演世界警察的角色产生质疑。这让安倍逐渐改变对美一边倒政策，开始以改善中日关系来作为和美国抗衡的筹码，让日本逐渐朝向美中平衡政策。

如今在拜登上台后，以结合盟国来抗衡中国，在美国政策的改变下，日本自然要借力使力，以美日同盟来围堵中国，以显示日本战略地位的重要性。

其次是内环境的转变，自从中国在今年通过海警法，中国海警船在钓鱼岛海域巡视的常态化，将会进一步升高中日两国的海域冲突。

从此之后，西方压过东风，日本国内右翼反中声浪开始崛起，亲中派顿时成为少数；同时由于台湾与钓鱼岛海域的邻接性，让日本将战略纵深，从过去的西南海域南延至台湾海峡，日本开始重视台海安全，右翼自然要借力使力，以台海之名进行保台之实。

最后是日本政权转型期，过去以安倍身为政治强人之姿，自然能够压制党内右翼反对的声浪；但非派系出身的菅义伟，不但在施政上优柔寡断，在安保路线上更被防卫大臣岸信夫拖着走，让反中派顿时成为日本政坛的主流。菅义伟宣布不连任首相后，有意角逐首相大位者，大多在拼谁对中国比较强硬，菅义伟的下台，可视为是日本反中的起手式。

由此可见，日本保台论只是民进党与日本右翼的相互取暖，台海的事，绝对不会是日本的事。日前传出日本政府正在规划一旦台海有事，要如何进行撤侨，日本保台论，似乎只是出一张嘴。

保卫台湾，不能靠别人，只能靠自己，阿富汗就是最好的明证。