移除铜像就能转型正义？

来源：《联合报》“专家之眼”

作者：刘新圆

近日，促转会公布中正纪念堂转型的方案，提议转型成反省威权的历史公园，移除大厅铜像，并改造、移除园内威权象征。一时之间，貌似被遗忘的意识型态之争，又有死灰复燃之势。在大家为防疫忧心忡忡之际，提出这个与民生毫不相干且争议极大的议题，很难不让人怀疑有为施政不力转移焦点之嫌。

中正纪念堂的主管机关是文化部，为何竟是由促转会主导转型？颇令人费解。犹记得2017年，文化部针对中正堂转型实施社会讨论计划，标榜“审议民主”，却只举办三场工作坊，每场只录取10人参加，被质疑黑箱作业；又拖了两年，才在2019年初提出两个草案签报行政院，却不公布内容。既然要转型“正义”，为何过程一点都不光明正大，反而像偷偷摸摸地在做坏事？

不只看起来偷偷摸摸，还又再拖拖拉拉了两年。更妙的是，文化部经由“社会讨论”的神秘结果，莫名其妙地无疾而终，对促转会的指示，也乖乖地言听计从，一点意见也没有。这就是我们的文化施政，草率得如同儿戏。

假如从促转条例的精神来看，执政党并未认真执法。该条例的目标之一实为去蒋化，主要见于第二条“清除威权象征”，以及第五条“出现于公共建筑或场所之纪念、缅怀威权统治者之象征，应予移除、改名，或以其他方式处置之”。假使“中正”符合威权的定义，则所有以其为名的公共设施都必须消灭，结果必然劳民伤财、怨声四起。因此，有立委说，促转条例只是针对中正堂与两蒋陵寝。堂堂国会议员把选择性执法说得这么坦荡荡，将政治凌驾于法律之上，真令人叹为观止。

若从文化的观点来看，则中正堂的改造，将破坏景观，甚至触犯文资法。它的外观实为传统的陵寝，建物本身，系为铜像量身打造而成。撇开意识型态不说，无论更名、改制或移除铜像，都会破坏原本设计的整体性，有违美学原则。扁政府时期，为了争主导权，以迅雷不及掩耳的速度，将园区指定为“国定”古迹，范围包括纪念堂主体、大中至正牌楼、公园广场、回廊。若是为了转型而贸然改造，恐有破坏古迹之嫌。

转型正义的目的是“促进社会和解”，可是促转条例不仅有违宪之虞，其施行过程，更屡屡引起社会动荡。何况蒋介石的功过是非尚未盖棺论定，为什么以前被纪念，现在又被视为威权？难道就不能平心静气地好好讨论吗？

事实上，年轻一代大部份对所谓威权时代早已无感，恐怕不用什么转型正义，就自动和解了。假如有人担心未来的主人翁会忘记历史，不了解威权统治造成的伤害，那倒不如好好保存中正纪念堂，把它当成“不义遗址”来记取教训更有效果。试想，现在还有多少人会盲目崇拜“威权象征”呢？