绿剑指中正纪念堂蒋万安首当其冲

来源：中评社

作者：郑羿菲

蔡政府促转会8日公布中正纪念堂转型方案，并将移除蒋介石铜像，在2022上半年提出方案细节，引发社会关注。原因在于2022将有地方选举，时间点十分敏感，若成真，三个政治效应恐怕首当其冲的就是可望代表中国国民党参选台北市长的蒋家第四代、中国国民党立委蒋万安。

2018年促转会前副主委张天钦爆出以转型正义之名推动《除垢法》，实则是打击侯友宜的政争手法，让促转会行政中立之名扫地，也被台湾社会各界批评是“东厂”，最终导致张天钦等人请辞。促转会现在推动中正纪念堂转型，时间点与当年的东厂风波相似，就在地方选举期间，蓝绿政治斗争色彩一样浓得化不开。

民进党内原本挑战台北市长呼声最高的卫福部长陈时中，已因这4个月来的本土疫情、疫苗不足等议题，走下神坛，要挑战蓝军优势的台北市恐有难度，唯一的机会就是转移目前的防疫政策争议焦点，同时紧紧拢聚绿营支持者的反国民党情绪，也难怪促转会中正纪念堂转型方案一公布，就被不少网民讪笑“不痒的地方猛抓”转移防疫争议焦点。

促转会在2022上半年将提出中正纪念堂转型方案细节，拆除蒋介石铜像恐怕已是板上钉钉，而这一动作或许会带来三个政治效应环环相扣，牵动着2022台北市长选举，一是凝聚台北市绿营支持者对民进党候选人的支持，无论对象是谁，这时无论代表民进党参选2022台北市长的是陈时中，还是市党部主委吴怡农都没有差别。

二是把蒋万安这几年担任立委期间，挡瘦肉精美猪进口等绩效完全抹去，贴上蒋万安是“独裁者后代”的标签，有利绿营群起猛攻，让蒋万安在空战完全失势。

第三个政治效应则影响最大，当绿营聚拢支持者后，若台湾民众党主席、台北市长柯文哲有推出2022台北市长候选人，那代表白赢势必是分走蓝营的票，当绿营集中支持、蓝营票源可能分散的情况下，虽绿营不一定胜选台北市长，但也多了几分把握。而在蒋万安受中正纪念堂相关议题的连带影响之下，蓝营还会否推出这支强棒战2022台北市长，恐怕也存在变数。