新任国民党主席扛得住战斗蓝？

赵少康号召“战斗蓝”并公布成员名单，已形成和国民党主席选举等量齐观的政治夯话题，不选党主席的赵少康更与主席候选人形成分庭抗礼之势，确实宝刀未老。战斗蓝会不会成为国民党的党中之党？未来如何和新任党主席分进合击？都是外界关注的焦点。

“战斗蓝”的口号是希望能替国民党注入更强的能量，所以赵少康一提出，就有27名立委、44位议员加入，连党主席江启臣也在报纸上刊登广告来呼应，并呼吁国民党要团结战斗才能对执政党造成威胁。战斗蓝话题抢眼，确实不失为重燃国民党战力的好机会。

赵少康号召战斗蓝当然有策略考量。首先，他想藉此作为参选2024年总统的起手式与进行暖身，并测试水温。其次，赵也确实期待提振国民党的战斗力与向心力，先稳住基本盘后再向外扩张到中间选民，打下胜选基础。再者，赵手握媒体，又有收视率颇高的政论节目作资源，势必能号召蓝军政治人物与他结盟，更能藉以拉抬政治能量。最后，赵若有蓝军政治人物作基础，且强化了政治能量，便能以此制约新任的国民党主席。是以战斗蓝对赵而言绝对稳赚不赔。

也因为战斗蓝的结盟引发可能制衡国民党新任党主席的讨论，有蓝军人士就担心，战斗蓝会不会成为党中之党？坦白说，这或许取决于新任党主席对2024年总统选举的态度而定。亦即新任党主席若明白宣示不选总统，如江啟臣，他和赵的战斗蓝分进合击、相互拉抬的机会便大得多。因为彼此不会有利益冲突，互信便可能增加，党中之党的可能性也随之降低。

特别是江启臣近来竞选主席的操作也有意无意地和赵的“战斗”理念结合，不只刊广告呼应，也换了战斗蓝的社群特效框，就连竞选主轴也从前期的“正派承担、启动未来”，进阶成后期的“战斗到底、启动未来”，姑且不论江是否希望藉以争取赵的支持，但两人多次在活动上合体，已然建立默契。

反观朱立伦对于战斗蓝的连结就稍弱，不仅社群大头贴不见战斗蓝，两人亦少同台互动，朱还建构了一个“必胜蓝”的概念不让赵独领风骚、专美于前。但这其实不难理解，问题就是卡在2024总统选举议题上。即便朱针对大选点名了一些人，也说“不会包括我自己”，但连卓伯源都公开说“最想选总统的人就是朱立伦”。赵少康当然也心知肚明，是以“选总统”便可能成为朱、赵之间潜在的冲突点。是以若朱当选新任党主席，与战斗蓝究竟要如何竞合？会否又走回因人设事初选制度的老路，而让党内冲突加剧，甚至分裂？有待观察。

就目前的发展看来，“战斗蓝”已成为继“韩流”之后，最能带动蓝营声势、吸引蓝军群众、振奋其士气的强心针，纵然难免面临党内的权力较劲，但若能藉此让国民党重燃战力、聚焦媒体，也算好事一桩。

（作者钮则勋，中国文化大学广告学系专任教授兼系主任）