拜登转弯没打灯 蔡英文看到了吗？

在事前毫无征兆下，美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平于台北时间10日上午进行热线，这是两人相隔7个月之后的首度通话。由于时间点恰好是911恐攻20周年前夕，也是美国自阿富汗狼狈撤军之后，再加上双方近期几次的政务首长对话皆未能获致预期成果，此次拜习热线能否打破中美僵局，备受瞩目。

从白宫及新华社新闻稿内容可看出，两国对此次通话的解读角度不同。拜登了解中美关系是当前最重要的双边关系，因此希望开诚布公的对话能确保“竞争不会转为冲突”。习近平则重申双边关系对全球事务的重要性，强调“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题，更是两国必须回答好的世纪之问”。

简言之，拜登希望两国能捐弃前嫌开展合作，但习近平不满美国自阿富汗撤军是为了调集军力应对中国的威胁，故语气委婉但立场坚定地要求对方好好答卷。

事实上，中美领导人目前各自面临不同的内外挑战，因此都有寻求和解的期待。拜登在阿富汗撤军之后承受国内外的强烈批评，压力升高；习近平则寄望改善国际社会对中国“战狼外交”的既定印象，以降低在内部大力整顿社会及经济乱象的反弹。

相较于2月的通话，显然拜登此次态度更为柔软务实，不再以人权等价值观来施压中共。美方官员说明此次对话重心放在经济、气候变迁和新冠疫情上，但双方新闻稿内容的差异却透露出不寻常的讯息，因为拜登关于中美关系的表述，美方新闻稿只字未提，只能从新华社报道中看出端倪，后续值得观察。

针对两岸议题，拜登重申美方从无意改变“一个中国”政策，美方愿同中方展开建设性对话，推动美中关系重回正轨。美国主动对此议题表态，可说是展现合作的诚意。

然而，美国支持台湾的作法越来越逼进大陆底线，因此对拜登的说法也可能会持保留态度。

白宫新闻稿刻意不提两岸议题，或许是想回避拜登的尴尬，却难化解台湾的担忧。民进党政府近年来趁中美对抗之便，对内牟取政治利益，对外获得国际声量，一味“亲美抗中”，如今拜登向大陆表示无意改变一个中国政策，蔡英文对此应心有警惕。

相较于习近平，拜登有争取政绩的压力，因此在历经阿富汗撤军带来的挫败后，势必得在其他外交场域扳回一城。然而，若想得到北京的合作，拜登政府的印太战略可能得略作修正，否则此次习拜通话到最后也只是一场空。

蔡英文沾沾自喜于台美关系的提升，却无视于美国支持台湾的底线，导致美陆台关系严重失衡。 如今国际风向开始转了，美方要同大陆展开建设性对话，自然就不好再打“台湾牌”；美方要争取大陆在包括阿富汗等国际议题上的合作，就必须有所让步。蔡政府会不会成为拜登的弃子，恐怕小英的国安团队得未雨绸缪了。

（作者李正修，国政基金会国安组副研究员）

