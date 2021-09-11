美国总统拜登10日与中国国家主席习近平进行了今年二月以来第二次通话。上次通话正值中国农历新年除夕，双方除礼尚往来，相互拜年外，拜登谈话直指香港、新疆、台湾等中共眼里的“核心利益”问题；习近平则强调中美关系“合则两利，斗则俱伤”，中美对抗会对世界造成灾难。

过去七个月，中美关系每下愈况，双方在经贸、外交、军事、文教和疫情等领域竞争，已迈向对抗台阶。一旦在诸如台海和南中国海等敏感议题擦枪走火，就有可能造成冲突的危险。

拜登主动发起与习近平二次通话，是要确保与大陆“动态竞争”之余，“彼此未来不会有任何陷入意外冲突的情况。”诚如白宫声明所称，是美国为双方竞争进行的“风险管控”。因此与上次通话比较，这次谈话没那么多“火药味”。

拜登选择在“九一一”事件20周年前夕与习近平通话，时机耐人寻味。美国曾因合作反恐而与大陆展开“接触”，随后也因大陆趁势崛起，打算对大陆“围堵”；但阿富汗政局变化，迫使拜登政府的对中政策，必须因应做调整。民调显示，撤军行动并没有让美国民众感到安全。拜登不仅遭到国内政敌批判，也使美国在盟国的可信度大降。

我认为，拜登此时打破中美对话僵局，决定对中共采取“谈判代替对抗”策略，应是意识到习近平“丢掉幻想，准备斗争”，打算与美国打一场“持久战”的决心。大陆当务之急，是处理“先富”到“共富”过程中的社会矛盾问题。相形之下，对美工作已非优先课题。面对有连任压力的拜登，中共对策是划下底线后再“以静制动”。拜登日前派气候变化特使克里访中时，就应嗅出周遭弥漫的不寻常空气。

同样地，对台政策也非习近平目前优先课题。因此，中美都应乐见双方改善关系，能对缓和台海紧张情势，起积极正向作用。台湾也应藉此主动寻求与对岸和解可能性，毕竟，台湾不必因中美交恶，而只能有“一边倒”的选择。

当然，我们不能因为拜习的两次通话，就对中美关系发展作出乐观结论。中美关系如同两岸关系，一直是在一个曲折道路上行进。但因为制度的不同，中共的对外政策较美国更具持续性。台湾朝野都应正确判断形势，不应高估美国协防台湾承诺，低估大陆“以武制独”警告。

台湾快进入选举热季，台湾政情变化对美而言，或许具有不同意义；但在大陆眼中，这只是一埸“茶壶里的风暴”。习近平的对台政策有他的“底线思维”，既不会“寄希望于国民党当局”，也不会“寄希望于台湾统治当局”，而是一切按既定议程表办理。

从这个角度看，国民党主席选战聚焦两岸问题，对两岸关系不会有重大的“边际效用”。中共一向只把拥有实力者当成谈判对手，没有实力者，只能视为“统战”对象。何况，大陆目前正进行“基本实现现代化”工作，不会希望为了台湾选举，把“统一”问题提早摆到台面上。统一是巨大的政治工程，目前地基不牢，所以处理这个问题的时机不对。

（作者赵春山，台湾淡江大学大陆所荣誉教授）