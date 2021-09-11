双子塔倒下以后：美国人由爱国走向分歧？

作者：伍振中

2001年9月11日，纽约世界贸易大厦双塔訇然倒下，这一幕震惊了世人，纽约巿、华盛顿、宾夕凡尼亚的三个事发地点，近3000人丧命于恐怖袭击。

反恐二十年，美国人发动了阿富汗和伊拉克两场反恐战争，不过两场战争似乎都没有令美军取得丝毫甜头。反反复复，当年执政的塔利班重新掌控阿富汗政权。美国本土过去20年再没经历过重大恐袭事件，美国人当日的悲痛、恐惧有平伏下来吗？

二十年前的911当晚，时任美国总统小布什在椭圆形办公室发表全国讲话时说道：“美国是全世界最闪耀的自由及机会灯塔，没人可以阻挡它的光束照耀。”同年10月7日，最终长达20年的阿富汗战争开打，象征全球反恐战争开始。

九一一袭击，令当年整个美国社会都弥漫着悲痛、哀伤和惊恐的情绪。由于当时塔利班治下的阿富汗被认为是卡伊达组织的根据地，塔利班亦被美国情报部门认定，为卡伊达提供协助窝藏首领拉登，故当时小布什以反击恐怖主义之名出师中东，颇获国际舆论支持。这对于刚经历九一一恐袭苦痛的美国人来说，出兵阿富汗，在国家安全的层面上，自是顺理成章、充满道义理由的“反击战”。

极端恐惧下出师有名

负责报道国防部和国家安全新闻的《华盛顿邮报》记者Craig Whitlock，后来回忆这一段全体美国人铭记一辈子的日子时写道：当时他们（小布什政府）已不再需要透过什么方法自圆其说，来合理化这场战争了。

美国为首的西方联军与塔利班之间兵力悬殊，联军进入阿富汗后势如破竹，闪电攻下喀布尔，成功推翻塔利班政权，迫得塔利班迁移到南方割据山区旷野。联军入城后，美国扶植了新一个由卡尔扎伊（Hamid Karzai）领导的共和政权，矢志“重建阿富汗”。

那时的美国，洋溢着一股高涨的爱国情绪。美国人都在家门外插起国旗，年轻人都踊跃参军，视反恐战为保家卫国的天职，都是当仁不让。

阿富汗战事开打后，“反恐”一举成为小布什政府主政时期的国家安全战略主轴。2003年，小布什政府明言要藉反恐时机，清除“寻求发展及拥有大杀伤力武器的敌国”，瞄准的便是长年仇敌──伊拉克的萨达姆政权。2003年3月20日，美国领导的多国部队正式宣布向伊拉克开战，开启最终维持8年的伊拉克战争（2003年至2011年）。

当年出兵伊拉克，已是九一一恐袭后的两年后，民众恐惧情绪比较平静下来。虽然小布什政府坚持伊拉克战争的目的，就是要达致“反恐”和“寻找大杀伤力武器”，但是当时国际政界、学术界或民间声音，皆对美国出兵伊拉克的反应两极。

伊战是不义之战？

美军甫攻入伊拉克首都巴格达，民间的反战情绪已开始涌现。华盛顿、芝加哥、费城、三藩市等美国城市，以及伦敦、柏林、巴黎、雅典、巴塞隆拿等多个欧洲城市同时爆发反战游行。奥地利、法国、德国、俄罗斯等多个国家政府，也出面谴责美英两国为首的联军对伊拉克宣战的决定。“以反恐之名，所谓的国家安全被政治化，野蛮行为被合法化，爱国主义也被军事化。”《华盛顿邮报》记者Carlos Lozada在评论文章这样形容美国政府出兵伊拉克的决定。

两年间，国际社会出现如此巨大的反战情绪，与九一一袭击后美国出兵阿富汗之时相比，已有颇大程度的反差。在小布什政府任内担任国务院政策规划办公室主任Richard Haass，在其2009年出版的著作《War of Necessity, War of Choice》提到，他认为伊拉克战争是一场“必要”且“已被良好执行”（well-executed）的战争。但他也表示，对于美军在进入伊拉克后，是否继续在当地驻军，积极介入整顿当地政治秩序，则有待斟酌，他甚至认为，这中间有“选择”的余地。

阿富汗及伊拉克亲美政权先后建立后，美军在中东的战场进入了新一阶段。

在阿富汗，美军一方面是希望继续打击及最终消灭卡伊达组织；另一方面则是协助重建阿富汗，保护该国民主政权平稳过渡。因此，美军亦在当地为政府军提供训练，希望当地亲西方政权最终能够拥有一队得以抗衡塔利班的强悍军队。

若在今天回首评价，虽然美军“消灭卡伊达组织”的目标已达成，当初被指发动九一一袭击的拉登也于2011年被击毙；然而“重建阿富汗”这另一目标，似乎远未成功。今次美军撤离期间，加尼（Ashraf Ghani）政府的阿富汗政府军，在塔利班进击下节节败退，可见美国扶植的政权根本是外强中干。

至于在伊拉克，萨达姆倒台后，美军完成这一首要战略目标，但引起当地后续一连串政治动荡。美军积极介入整顿当地政治秩序，保护美军基地和训练亲美伊拉克政府的安全部队。直至2011年，美军才逐步从伊拉克撤军（2011年的这次撤离行动实际上完成得并不彻底。极端组织ISIS同年在伊拉克及叙利亚边境地区兴起，美军再度增兵伊拉克，参与清剿ISIS的武装行动。直至特朗普政府任内，针对ISIS的军事行动才大致完成）。

2003年美国以“拥有大杀伤力武器”为由推翻萨达姆，最终却没在伊拉克找出任何“大杀伤力武器”，令这场伊拉克战争实际上变得出师无名。早在BBC于2007年做过的全球民调显示，超过七成民众就同意：“美国出兵伊拉克是个错误的决定”。

抽身后的内外忧患

随着美军迟迟未能在阿富汗和伊拉克抽身，美国人对于国家发动这两场战争的意义，逐渐生疑。加上2008年金融海啸爆发后，美国经济陷入大衰退，民生受困，在中东布局的沉重军费开支加重了美国政府重整国内金融秩序的压力，无论华盛顿中人，抑或普罗大众之间，皆对美国政府泥足深陷的中东困局渐生不满，很多人都希望美国尽快抽身中东。

20年后看回去，美国最初提出“反恐”的战略目标，如今交出的成绩似乎真是强差人意。虽然，美国人对于反恐战的评价两极，对于伊斯兰的恐惧情绪无法消除。《今日美国》与盖洛普一项新近民调亦显示，在美国政府保护民众免于恐主义威胁上，51%表示“有信心”，47%表示“没太大信心或没信心”。

在外，阿富汗等一带局势不稳定，恐怖主义威胁并未解除；在内，欧美等西方国家对于伊斯兰的文化冲突问题，更是与日俱增。