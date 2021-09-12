中美高层通话过招 过程才是玄机

来源：联合新闻网

作者：张竞

美国拜登总统就职以来，华盛顿与北京关系并无改善迹象，双方政务首长数度对话，言语交锋不欢而散。但毕竟双方领导人还是非常冷静，最后还是主角最后出招，透过电话亲自通联，向国际社会展现出双方仍以理性处理矛盾对立。但高层通话过招，过程才是玄机，在此提出解析说明：

首先要注意是北京态度极度强硬，不但是提出“两份清单”，分别要求美方纠正其错误对华政策和言行，同时亦表达北京所关切重点个案。更是划下“三个底线”，分别针对美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。再加上美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整；表达北京对于如何有效管控分歧，防止双方关系失控基本立场。

尤有甚者是在早于本次双方高层电话通联数日之前，中国大陆国务委员兼外长王毅与在天津进行中美气候变化磋商之气候问题特使克里，透过视讯对话时，毫不客气地对双方关系提出“三项要求”，其中包括一、“解铃还需系铃人”，现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，停止满世界围堵打压中国；二、应重视并积极回应中方提出的“两份清单”和“三条底线”，采取实际行动改善中美关系，不能旧账未了又添新帐；三、应本着相互尊重、平等互利的原则开展双边、地区和全球层面的协调合作，不能只搞单行道。

诚然华盛顿面对北京绝非毫无招架之力，亦曾针锋相对地提出本身立场，但若回顾美国外交史来说，特别是在第二次大战后确立其全球强权地位后，从未遭受过谈判对手国发表过如此强势外交声明，因此所有外交观察家与政治评论者都认为双方正在步步走向冲突。同样在台北政治高层亦显然是有些误判情势，见猎心喜顺势提出必然挑起社会内部冲突与矛盾政治议题，甚至还传出派员赴美秘密谈判，预备利用驻美机构改名再度拨弄北京情绪之讯息。

但情势很快峰回路转，华盛顿与北京领导人很快就进行电话通联，吾人必须首先思考，此等高层对话通联，事前都须再三协调，本诸“成交才能成局，成局才能成行”原则进行。当王毅提出“三项要求”时，此事恐怕已是箭在弦上，对应其发言强硬程度，领导通话仍然顺利上马，难道看不出此项通联对谁比较重要？

其次更能解析出双方过招态势是谁占上风，就必须思考通话时间点；北京方面在发表新闻时，依旧循例是强调“应约”通话，但通话时间挑在华盛顿晚间下班后，而北京却是早上正常办公时间。对照通话后发布新闻时间点，如何搭配平面媒体争取版面，或是电子媒体黄金时段，然后再找到政治评论者配合发言解析通话内容，时间点绝对是个敏感观察点。

从通话时间安排时间点，其实就已经更让国际社会理解到双方情势变化，并且为何要让华盛顿主动邀约北京通话，但却让本身处在相对不利政治操作时间点。诚然在资讯社会中，透过网络发布新闻资讯，早就让平面纸本媒体与电视报道无法与之匹敌，但考量通话后媒体效应与公众反应，时间点选择仍然是重要参考座标。

再从新闻发布详细程度来说，更可看出玄机所在；白宫新闻发布率先登场，但是内容相当精简，同时仅表述本身立场。可是新华社从北京发稿报道，内容就相对详细。尽管新闻发布都是各取所需，同时事后更有媒体获得美方内部人士对外放话，掌握到双方对话历程长达90分钟，就算扣除传译作业所耗用时间，实质内容应当相当可观，对此吾人更要严肃思考通话时间所显示讯息。

最后对比白宫新闻稿与新华社报道内容，北京显然是希望改善双方关系，否则不会主动表达对飓风灾害慰问善意，但白宫新闻稿对此绝口不提，充分证明拜登团队幕僚胸襟气度与视野高度相当有限。

至于在新华社报道中所引述拜登发言，美方并未否认，其中“美方从无意改变一个中国政策”必然会是台北政坛关注焦点，拜登是否真是斩钉截铁说出此话，只要想想谁讲“一中原则”谁用“一中政策”，从政治论述用辞差异性，就可以看出其中是真是假。

台北学界细读华盛顿发言者多如过江之鲫，但能够说出近日“两份清单”、“三条底线”与“三项要求”内容者恐怕不多；假若判读影响未来影响台湾最重要之两强过招，只看华盛顿脸色却不观察北京表情，岂能掌握整体图像与完整样态？

作者是中华战略学会研究员

