台北代表处更名 冲淡拜习热线

来源：联合新闻网

作者：孙扬明

就在美国总统拜登与中共国家主席习近平两人通话的后一天，英国金融时报就报道，美国拜登政府正考量让民进党政府把驻美代表处更名为“台湾代表处”。这讯息一出，高兴万分的自然是民进党政府，但这个讯息怎么看都是有问题的。

拜登与习近平热线，在白宫公布文档中，拜登是与习近平进行了一场“广泛的战略讨论”，并且“讨论了两国的责任，以确保双方的竞争不会转为冲突”。严格而论，这是一个广泛的设定架构边际式的对话。

以北京对美国当前交涉的重点来看，与台湾相关的议题，显然是重中之重；以拜登和相关官员都是经过九六年台海危机与九九年两岸战争边缘背景看，对台湾相关议题的严重性自然清楚；这是双方之间真正会引爆一场战争的议题。

所以如果说，有关台湾这类主权与领土完整的相关议题，没有在这次对话中被论及，那是不可能的事。只要想一想九六年三月台海危机后，华府与北京再接触并开启“战略对话”过程就知道了。

就当前拜登，乃至民主党政治利益看，拜登与习近平这次对话，的确是最有利的。从北京发布的新闻稿来看，若干被拜登政府／民主党所设定的重要议题，在双方对话中都已论及；这就拜登政府在美国国内的政治斗争中是有利益的，也表示其政策是有效的。

在美方，甚至是美中双方都有如此认知的背景之下，再放任已经是脱疆野马冲向台独的民进党，并给予鼓励，怎么看都不像是“负责任”的样子。

一个非常清楚的图像是，这种自相矛盾的作为，明显没有做过任何后果评估。以拜登政府当前的形势，在阿富汗撤军的灾情未过之际，如果在其它重大（如财经、国际等）议题上得不到北京合作，这对拜登政府将会是一个无法承担的灾难，对于明年的期中选举，乃至提前跛鸭都会是重大的影响。

所以这明显不是一个具有统盘全局考量的人安排的，更不用说是会到白宫国安会高层了。任何一个元首级别的通话，如果不是紧急事态，都需要经过时间安排，在安排此一通话的过程中，怎会同意同时进行个一明显会造成本身利益冲突的计划？

比较有可能的是，华府有一批较缺乏台海问题概念的人，顺着华府反中的政治主流，提出了打擦边球的类似想法后，在某一个小圈圈当中流转，但是并未向上发展。在得悉拜登与习近平通话事态之后，就丢给媒体，所以可安排在拜习通话后一天就见诸媒体。当然，其中所期待的媒体效应在台湾或许不无冲淡拜习会重要性的可能。

当然，更等而下之的，就是这些人可能会在这样种明知不可能但硬干的安排中，从中捞取大量私利。这才是真正的台湾人的悲哀！

作者是资深媒体人