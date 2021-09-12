黑马张亚中 深蓝理念当选难

来源：明报

明报社评

台湾的中国国民党将于本月25日选举主席，现任党主席江启臣、前主席朱立伦、孙文学校总校长张亚中、前彰化县长卓伯源4人，正全力竞选。在首场候选人政见发表会结束后，网络民调显示，张亚中以逾五成至七成的得票率“表现最佳”，脱颖而出，力压被看好的朱立伦、江啓臣，成为黑马。虽然张亚中的政治光谱属于“深蓝”，其言论“倾统”也与维持现状的台湾主流氛围不符，还有揣测其网络民意高企是民进党网军“灌票”，希望藉此操弄统独议题，而且党主席选举后面还有从今（12）日开始的5场辩论，由资深媒体人赵少康操盘的“战斗蓝”对党主席选举亦影响重大，张亚中最终能否跑出殊难逆料。但他大胆的言论，展现出足够的胆识与气魄，对国民党的批判切中要害，也说出了很多泛蓝支持者的心声。他的崛起以及他当选困难的现实，更加突显国民党和台湾面临的深层次困境。

67岁的张亚中，曾任驻欧洲外交官，也曾任职台湾陆委会，还当过台大教授，2016年创办孙文学院。在4日的首场辩论会上，张亚中宣布他当选国民党主席后的三大使命，一是扫除前总统李登辉在党内的“政治遗毒”，并大声说出“台湾人也是中国人”，“拨乱反正”扞卫中华史观；二是募集3亿新台币成立“正义基金”，奖励举报蔡英文政府贪污徇私恶行；三是以两岸签署“和平备忘录”作为下次总统大选主题，让民众在和平与战争之间做抉择。

张亚中升华九二共识

鲜明主张打动支持者

他批评朱、江两人都只会空口说要两岸和平，但方法不过是和稀泥的说法；又认为“一中各表”无法解决政治难题，称自己的主张是对“九二共识”的升华，宣称两岸主权范围重叠，但分治不分裂，呼吁国民党人不要把“我是中国人”当守旧的事，强调中国国民党的“中国”就是党的灵魂，没有“中国”两岸不可能和平，这也是国民党生存之道。

张亚中如此“非主流”的论述，竟能让他在辩论会上力压群雄，个中原因，众说纷纭，有人认为网络民调“参考就好”，言下之意选党主席还要看37万党员投票；亦有猜测可能是绿营“灌票”的结果。但分析认为，张亚中的论述，虽在台湾现实环境中属“政治不正确”，甚至有点大逆不道，却感动了不少深蓝支持者。

挺张亚中的大致可分成“理念派”与“不满派”，理念派大多来自上届支持洪秀柱参选党主席的党员，这一深蓝基本盘约占党员总数20%，张亚中的论述打动不少退役军官、眷村、黄复兴党部的党员，冲击到朱立伦在同一板块的得票。朱在上届总统选举中“换（洪秀）柱”事件的表现，令这部分深蓝党员留下很大的心结。此外，张亚中鲜明的诉求，亦赢得不少“韩粉”青睐，甚至出现“主席选张亚中、总统选韩国瑜”的口号。而近月来，民进党防疫不佳“枪掉满地”，但国民党却被指未能好好利用，因此，一些不满党主席江启臣政策的党员，也为张亚中所吸引。

虽然台湾陆委会已针对张的“两岸和平备忘录”之说提出警告称，根据“两岸关系条例”规定，非经陆委会及主管机关授权，任何人不得与对岸签署涉及公权力或政治议题的协议。张亚中最近的高人气也并不代表“统派”版图在蓝营扩大，或是国民党人更接受统一，而是看着党内当权派为选举而机关算尽，面对两岸问题含糊其辞，很多国民党人更愿意看到一个大刀阔斧的改革者，展现出足够的胆识与气魄，真正带国民党走出困境，或至少让国民党看到一丝曙光。

倡与对岸谈判不利选举

两岸关系悖论显台困境

台湾明年有包括县市长在内的地方公职选举（又称“九合一选举”），2024年又有总统选举，故今年的国民党主席选举动见观瞻。除张亚中的崛起外，曾高调宣布将在2024年问鼎总统大位的资深媒体人赵少康，近期筹组“战斗蓝”也引人注目。赵重返国民党后，虽因资格问题今次无法参选党主席，但近期组织“战斗蓝”，号称要率领积弱的国民党发挥战斗精神，主导社会议题，与民进党战斗。迄今已有约30名市议员和立委加入，6万多人加入其FB社群。赵声称要走出“与美陆等距离”的第三条路，不卑不亢地当大陆和美国的“诤友”，还是“亲美友中”的旧调，以求让国民党在2024年重新执政。对此，张亚中点评道，真正的“战斗蓝”，一定要有大思想、大论述做引导的方向。但今天的国民党理想苍白、论述模糊，一个没有精神、灵魂的政党，再多战技也没有用。

张亚中诉求的核心，就是以接受两岸同属“一中”，来换取北京承认“中华民国”的治权与台海和平，其构想虽值得国民党研究吸纳。但在台湾和国民党的政治现实中，张亚中要当选，却非常困难。要解决两岸问题就要与对岸谈判；但在台湾，一讲与对岸谈，选举就很难选上；而选不上，也就无法跟对岸谈。两岸关系这种无奈的悖论，既反映了国民党的深度困境，亦反映了台湾悲哀的现实。