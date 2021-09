反恐战争与缠绕不散的恐惧

来源:香港01

911恐怖袭击已经20年,恐击在一瞬之间夺去了接近3,000人的性命,破坏了无数的家庭,亦同时改变了美国社会以至世界的政治、经济格局。911发生后,美国社会牢牢地记住了客机撞毁了世贸、国防部大楼的一刻,愤怒又焦急地寻找国内国外的敌人,因此发动了两场的“反恐战争”,推翻了他心目中的有份“资助恐布主义的邪恶轴心国家”。

恐怖主义意图以散播恐惧来达到政治目的,其行径令人愤慨。过去20年美国几代人都在为2001年发生的事情疗伤,并且期望彻底把极端主义铲除。经历过伊拉克和阿富汗战争后,最近亦完成撤军安排,结束了这场“无尽”的“反恐战争”。然而,美国社会又有没有反思过,不少极端主义的组织或许都曾经接受过美国中情局直接或非直接的资助,是为冷战时期中美苏两国在国土以外的代理人战争的产物?911二十周年,美国人庆祝战争已完结,再次哀掉恐袭中失去的至亲和性命,但美国以至西方社会又是否活得更和平安全?

令人质疑的美国外交、军事政策

哥伦比亚大学新闻传播学院院长Steve Coll在2004年出版了《幽灵战争》(Ghost Wars)一书,曾经引起美国社会一时的哄动。Steve Coll翻阅了中情局的解密档案,并且钜细无遗地把美国中情局从1979年苏联入侵阿富汗起在当地活动呈现出来,特别是在阿富汗透过巴基斯坦以及沙特阿拉伯情报组织资助了阿富汗圣战者(Afghan Mujahadeen)制衡苏联在区域的势力扩张。

他在书中提及1989年后苏联解体并撤出阿富汗,美国及后亦对有关地区失去了兴趣,拉登以及盖达组织进一步极端化并且成为国际的恐怖组织。尽管美国政府曾先后回应并没有“资助”并“创造”出拉登及其组织,并强调在当地的情报活动是“更复杂而非容易解释”,但却无法否认美国过往曾经直接或间接助长了极端主义,亦最终令美国的国土安全受到恐怖主义的威胁。其后更多其他相关书藉出版,亦提出类似的质疑。

文明冲突愈见尖锐

在911恐袭后,白宫急于防范美国本土出现第二次的恐怖袭击,随即收紧了各种的自由。国会先后通过了《美国爱国者法案》(Patriot Act)以及成立美国国土安全部等,扩大了美国安全机构的权限以及赋予执法机关搜查个人通讯器材和拘留可疑人士。社会在恐袭后亦趋敌我分明,向小布殊政府的反恐政策提出异议的国家和政党均被形容“你要么跟我们(美国)同一阵线,或者站在恐怖份子的一方”(You are either with us or against us)。恐袭的阴霾改写了911后的美国社会,同时美国亦为恐袭过后的种种政策付上了沉重的代价。更重要的是,恐怖主义没有因为美国的反恐战争而消失,反而在欧美社会发生一场又一场的恐袭,穆斯林与欧美白人社会的文明冲突尤其尖锐。

尽管美国社会在9/11袭击后花费了接近一年的时间完成高规格的调查,并且发表长达500页的报告详细分析为什么911袭击发生以及其前因后果,其报告却似乎未有触及并检讨美国过往霸道的外交、军事、情报政策,没有反思美国的外交政策在怎样的程度上助长了极端主义的出现和滋长。

即使总统拜登在911二十周年之际全面撤出阿富汗战场,拜登政府的官员却一直强调将以无人机或非派遣地面部队继续当地的反恐工作。耶鲁大学的历史与法律教授Samuel Moyn就在美军完全撤出阿富汗前夕在《华盛顿邮报》批评,拜登政府只是碍于经济和人命成本撤出阿富汗,但美国却没有放弃在当地使用军事力量,并相信冲突只是“以另一种方式”延续下来。

平等尊重才是最佳反恐

911恐怖袭击虽然过了20年,但很多人仍然没有忘记客机撞毁世贸大厦的一刻,数以千计的人命被牺牲,无数的家庭陷入痛苦之中,不少人余生都活在恐怖袭击的阴霾之下,那带伤痕就算20年过去亦历久常新。然而,粗糙的反恐方法并不能抚平恐袭伤痕,各国领袖和管治精英不能不反思极端主义抬头的背景因由。检讨过去的政策措施,以平等、尊重的态度对待其他的文明,才是堵截恐怖主义最佳方法。