40年来最大海军演习总结：美国无力同时与中俄交锋

来源：香港01

作者：祁宾鸿

8月的西太平洋，弥漫着联合军演的烟硝。

首先，是印度于8月2日派出的护卫舰编队，已在下旬进入太平洋，其中的“兰维杰”号（INS Ranvijay）导弹驱逐舰、“科拉”号（INS Kora）导弹护卫舰编为一队，在8月23日的南中国海海域，同菲律宾海军的“安东尼奥・卢纳”号（BRP Antonio Luna FF-151）护卫舰举行了海上联合演习。“施瓦里克”号（INS Shivalik）导弹驱逐舰、“卡德玛特”号（INS Kadmatt）反潜护卫舰，则在8月26日到29日，参加了由美、日、印、澳四国在关岛附近水域举行的“马拉巴尔2021”海上联合演习。

与此同时，英国以“伊利沙伯女王”号（HMS Queen Elizabeth）航母为核心的第21航母打击大队（CSG 21），于7月下旬低调穿越南中国海后，在8月24日到25日，与美国的“美利坚”号（USS America LHA-6）、日本海上自卫队，于琉球以南的菲律宾海域共组三国海上联合演习，“伊莉莎白女王”号随后于9月4日抵达日本，并计划于9日离开横须贺基地，返航英国。

然而事前吸引最多媒体关注的，还是8月2日到27日，由美国动员英国、日本、澳洲共同参与的“大规模演习2021”（LSGE21）。

早在演习开始前，不少西方媒体便频频宣传LSGE21的盛大，包括“跨越17个时区”、“40年来最大规模的联合演习”、“冷战后最大海上军演”等。

平心而论，就参与单位数观之，上述形容并非无稽。据美方事前宣传，此次军演地域从黑海、东地中海、南中国海延伸至东海，并动员了美国舰队司令部（USFF）、太平洋舰队（PACFLT）、美国海军驻欧部队（NAVEUR）三个司令部，加上英国的“伊利沙伯女王”号航舰支队、澳洲巡防舰队、日本以出云级准航舰为主的护卫舰队，有多达36艘舰艇与50艘“虚拟舰艇”参与。前述8月24日至25日的英美日海上军演，也被划归其中。

然而这场号称“剑指中俄”、彰显“美国能同时应对两场战争”的“冷战后最大动员”，本当引来媒体争相报道宣传，却“不幸”与阿富汗变天撞期，全球焦点尽被喀布尔机场的惨状吸去，检讨美国无序撤军、耗费20年空转、海外基地贪腐的报道更是满天飞舞，盖过了本当占据版面的舳舻千里、旌旗蔽空。到头来，美国不仅未藉这次动员，展现西方阵营团结“共抗中俄”的气势，还因在阿富汗的难堪败走，留下了“背弃盟友”的无情形象。

此外，所谓“40年来最大海上演习”之称，源于媒体将其与美国、北约在1981年共同举行的“海洋冒险”（Ocean Venture '81）军演相较。但彼时乃剑拔弩张的冷战年代，苏联的军事威胁如此真实，又因在1979年入侵阿富汗，引发了国际的集体恐慌。在此背景下，参与“海洋冒险”的国家普遍相信苏联侵略终将发生，备战氛围十分强烈，不仅动员了14国的12万名人员、250艘舰船和约1000架战机参加，时长也由1981年8月1日持续至10月15日，地域更是横跨大西洋、加勒比海与波罗的海三区。

无独有偶，苏联也于同年的9月4日举行了“西方81”（Exercise Zapad-81）军演，同样动员10万至15万名人员，并于波兰的格但斯克进行两栖登陆演习，以威慑北约又恫吓波方改革派。北约随后又在1983年举行了“优秀射手”（Able Archer 83）军演，几乎要与苏联擦枪走火。

当年的山雨欲来，已非今日可比。此次美国虽也动员了英、日、澳等盟友参与，但各方皆未与中国存在相互入侵、核威慑等重大冲突，经贸互赖更是十分紧密，俄罗斯也没了当年单挑全欧的实力，备战氛围自然淡泊许多。

简言之，论威胁程度，中国并非当年西方眼中的苏联，俄罗斯的威胁也不如过往强烈，美国与盟友能否如80年代般团结，从北约与G7峰会上，各国的口不应心便可见一二。

而倘若真要挑出东西之间的冲突热点，台海的变量应当大于欧俄。一来，乌克兰与格鲁吉亚为俄罗斯的地缘底线，俄罗斯之所以武力收回克里米亚，乃是要遏止北约东扩，而非有意重现苏联帝国；二来，北约与欧洲各国皆无意军事支持乌克兰，故克里米亚回归已成定局，乌东的日渐“俄化”也是大势底定，乌克兰风云至此可谓烟消云散，未来或许偶有星火，却注定无法燎原。

但若将此次演习动员，视作应对台海冲突的预演，美国的反应同样疲软无力。1981年的苏联海军舰艇兵共有18.6万人，主力舰艇580艘，海军航空兵战机1110架，“海洋冒险”可谓动员了60%以上的苏联海军员额数，近50%的舰艇，将近100%的战机；北约与美军当年的舰载机打击能力，也能大致抵销苏联的反舰火力优势，双方可谓势均力敌，若当真开战，持久的相互消耗乃是可能发展。

而此次LSGE21中，美国动员了2.5万人、36艘大型水面作战平台和潜艇，另有50艘舰艇通过虚拟网络参演，然由2019年的数据观之，中国海军已有335艘主力舰艇，1400架战机含直升机，现役人员29万人。LSGE21虽号称“海洋冒险”后另一最大海上军演，但动员的“应敌比例”远低于40年前，仅聚集了中国海军10%左右的舰艇数与人员，空中作战能力更是少得可怜。

此外在中美海军能力对比上，中国实际能投入海上作战的战机，在性能与数量上皆未落下风，美国的F-35舰载机虽具有相对优势，但中国的歼-20也已装备多支空中作战部队，能抵消相关缺口；若对比水下力量，中国胜在数量，美军则胜在性能。但在岸基和空射高超声速导弹、反舰弹道导弹上，中国的优势相当明显，美国虽能拦截弹道导弹，却缺乏打击高超声速导弹的高效手段，故倘若双方当真于台海周遭爆发冲突，美方舰队极有可能先被解放军的反舰弹道导弹消耗掉极大比例。

要而论之，在地缘结构上，要“同时与中俄作战”本就是假议题，欧俄一方难有火花，台海则未必能让美国动员盟友前来，此次LSGE21的极低动员率便是例证；在技术对比上，美国若要在台海周遭同中国对决，面对的将是比80年代苏联更强大的敌手。

故LSGE21虽宣传得锣鼓喧天，却注定只能雷声大雨点小，既无法展示所谓“双线作战”的能力，更暴露美国已渐失海上霸权优势的残酷现实。