索罗斯-贝莱德对决背后：华尔街投资中国的两难困境

来源：华尔街日报

作者：Jacky Wong

华尔街围绕投资中国问题正在上演一场对决，一方是国际金融大亨乔治·索罗斯(George Soros)，另一方是贝莱德(BlackRock Inc., BLK)首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)。

贝莱德是全球第一大资产管理公司，该公司刚刚为其一只面向中国散户投资者的公募基金募集了约10亿美元。贝莱德是第一家、也是唯一一家获准在中国发行公募基金的外资企业。可能很快会有其他外国公司跟进。中国不断壮大的中产阶级群体作为一个基本尚待开发的市场，于外国投资管理公司而言商机巨大。贝莱德的内部智库8月份也曾建议全球投资者增加对中国的投资。

根据2020年中美签署的贸易协议，中国已经在开放国内金融业。今年早些时候，摩根大通(JPMorgan)获准全资控股在华证券业务。在此之前，外国券商必须通过合资公司的形式在华开展经营。

也许会有人想不明白，为何在中美关系不断跌至新低之际中国政府会欢迎美国证券公司，答案很简单，此举也符合中国利益。

让资本市场在国内经济中发挥更大作用是中国政府的长期目标。与其他许多大型经济体不同，中国公司主要依靠银行贷款和留存利润进行投资。根据万得(Wind)提供的数据，中国社会融资规模存量约六成来自银行贷款，而非金融类公司的公司债和股权融资仅占12%左右。社会融资规模是衡量中国经济信贷规模的一个广义指标。在美国，股权和债券融资在非金融类公司融资中占比为73%。在中国，国有银行在整个金融体系中占据支配地位，这让没有门路的小企业更难获得长期资金用于发展，即便这些小企业拥有创新型业务模式且运营良好。

而随着中国政府对中国公司依赖美国股市的情况更加警惕，这个问题变得越发紧迫。贝莱德等公司的参与可能有助于获得中国国内投资者的信任，使中国家庭储蓄从房地产中转移出来。中国政府希望摆脱经济对房地产的依赖。

除了向外国机构开放金融业，中国还为中国大陆以外的投资者铺上了欢迎的红地毯。根据中国央行通过万得提供的数据，截至6月，包括香港投资者在内的境外投资者持有人民币7.6万亿元（相当于1.2万亿美元）的中国国内股票和债券。这一数字是四年前的四倍，但在中国19万亿美元的债券市场和13万亿美元的股票市场中仍只占一隅。这类资金流入也可以帮助抵消中国境内投资者的资本外流，并使市场规范化。

贝莱德的举措招致了一些人的批评。资深对冲基金经理索罗斯上周在《华尔街日报》上发表了一篇评论文章，称贝莱德在中国的投资是一个失误。他说，向中国投入数以十亿计美元可能会使客户遭受损失，损害美国和其他民主国家的国家安全利益。

一些海外上市中国公司的投资者正在舔舐伤口，中国政府对包括互联网技术和教育在内的利润丰厚的行业进行整顿给令他们遭受重创。美国金融业一直是美中紧张关系中少有的赢家，但现在显然也成了遭人指摘的目标。如果美中两国政府在这个特殊的战场上按兵不动，且中国股市从目前的下挫中恢复过来，那么贝莱德可能会大获全胜。反之，则可能损失惨重。