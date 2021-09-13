美媒：秦刚称若中美不能解决分歧“请闭嘴”

来源：美国《国家评论》杂志（National Review）

作者：吉米·奎因（Jimmy Quinn）

中国新任驻美大使秦刚向拜登政府传达显然含非外交场合用语的信息。

上个月底，在致力于促进双边合作与理解的非营利组织美中关系全国委员会所举办的Zoom私人会议上，中国新任驻美大使秦刚说：“如果我们无法解决我们的分歧，请闭嘴。”

7月抵达华盛顿的秦刚，向美中关系全国委员会董事会成员等一小组人发表了关于双边关系现状的演讲。在之后的问答环节中，曾在奥巴马时期于美国国家安全委员会担任中国大陆、台湾和蒙古事务主任的乔治城大学教授麦艾文 (Evan Medeiros）提问，美中各可以采取哪些措施来改善双边关系。

之前担任过外交部副部长和外交部发言人秦刚回答时先说，华盛顿应停止让局势恶化，为对话创造条件。熟悉活动内容的消息人士称，他之后说出含非外交场合用语的那句话，让与会者感到惊讶。

秦刚和驻华盛顿的中国大使馆将8月31日的活动称为欢迎活动。在那场活动之后，大使馆刊登了秦刚的演讲稿。

秦刚批评了华盛顿目前的对华政策方向，并警告美国的决策者们不要使用会造成“灾难性后果”的“冷战剧本”。不过，演讲稿并未附上之后的问答环节，该环节之前也没有被报道过。

秦刚在发表上述言论后的一周展开各种魅力攻势。他公布了参观茱莉亚学院，以及与美国前国务卿基辛格和百事可乐首席执行官拉蒙·拉瓜尔塔（Ramon Laguarta）会面的内容。

秦刚要求美国官员闭嘴引人注目，原因是语气非常不符合外交惯例，暗示着他将在任内采取强硬立场。特别令人惊讶的是，他是在知名人士主持的活动上发表上述言论，这些人士拥有数十年与中国相关的经验，有前官员、学者和商界领袖，包括基辛格和前财政部长雅各布·卢（Jacob Lew）。

不过，秦刚的评论在很大程度上与中国高级官员近几个月向美国官员传达的内容一致。秦刚的警告让人想到中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪的言论。他在2月向美中关系全国委员会讲话时说，美国一些人将中国视为主要战略竞争者甚至是对手，这是犯了历史性、方向性、战略性错误。

之后，在隔月于阿拉斯加安克雷奇举行的美中会谈上，国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文在会谈开始后，发表了批评中国侵犯人权和其他不可接受的行为的言论。杨洁篪进行尖锐反驳：“我们把你们想得太好了。美国没有资格居高临下同中国说话。”

美国国务院发言人拒绝评论秦刚8月31日的上述言论。

拜登昨晚（9月9日）与中国国家主席习近平通话，这是两人自2月以来的首次通话。一名美国高级官员告诉Axios，拜登提出与习近平通话，希望两人之间的讨论，会比停滞不前的较低层级官员外交接触来得有效。