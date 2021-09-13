台北驻美代表处更名福祸难料

来源：中国时报社论

正当美国在阿富汗遭到挫败，美中战略竞争与全球权力结构濒临拐点之际，美国总统拜登与大陆国家主席习近平通电话，代表双方都有管控冲突的意愿，对两国及世局稳定都有正向作用。但这个时间点却传出台美国安高层会商驻美机构更名为“台湾代表处”，对台湾而言，福祸难料。

拜习这次通电话出于美方主动，两人会谈90分钟，综合双方发布的讯息，两人广泛、战略性的讨论，既触及了双方利益交集处，也讨论了利益、价值观和看法分歧处，更重要是向世界释放讯息：两国有责任确保竞争不会转向为冲突。习近平告诉拜登，中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都将遭殃。

拜登今年2月首度致电习近平，白宫当时公布的谈话资料凸显，拜登针对北京不公平的经济做法、镇压香港、侵犯新疆人权，以及包括针对台湾的、对区域日益独断的行动，表达美国根本的关切。但这次元首通话的新闻资料，美国不再强调分歧，显现双边关系微妙的转折。

美中关系一直处于低潮，拜登上台后将战略竞争升高为“民主与专制”之争，并联合印太与欧洲民主国家集体反制中国，双方关系更趋恶化，原本预期于10月在G20峰会举行的“拜习会”机会渺茫，但两国领导人通电话，代表经常性、制度性的沟通仍有必要。

拜登与习近平通电话虽出乎外界意料，却非事出突然。自8月下旬阿富汗危机白热化以来，美中就展开有计划、系列的沟通，包括美军透过“美中国防电话连线”机制与解放军通话；国务卿布林肯致电大陆外长王毅；美国气候特使凯瑞访问天津，并与王毅等进行视讯会议。王毅向布林肯与凯瑞表示，将根据美方的态度考虑如何同美方进行接触，要求美方认真对待中方提出的“两份清单、三条底线”，并高调指出，球在美国的一边。拜习通话显示双方透过渐进式接触，已能达成某种程度的共识。

尽管美中表达了控管风险，避免冲突的共同意愿，但歧见仍深，在台海、东海及南中国海的军力对峙一时不会降低，台湾问题仍是美中关系中最敏感、最重要的议题。美方公布拜习通话的新闻中，对台湾问题只字未提；中方公布的资料却指出，拜登表示“美方无意改变一个中国政策”。

这一切显示，在任何层次的对话中，大陆绝对坚持对台湾问题的坚定立场。就在拜习通话次日，《金融时报》披露，台湾提出将驻美“台北经济文化代表处”改名为“台湾代表处”，华盛顿正在认真考虑中，但目前还没做出决定，最后要由拜登签署行政命令才能执行。

美国国务院发言人对此事未透露任何讯息，只原则性表示“美国对台湾的支持坚若磐石，保持对台湾关系的承诺”。在美中正式发布拜习通话新闻后，立即传出美台关系将有突破性发展的讯息，究竟拜登政府是玩两面手法、勒索大陆，或这是送给台湾的“分手礼”，还是开始区隔处理美中关系与美台关系，眼前仍难预判。

面对后阿富汗时期的乱局与压力，拜登须重整外交路线，美中战略竞争是最优先要务，为避免大国竞争失控，美国对中方提出建立“护栏”及画清彼此底线的概念；对大陆而言，“一中”是不可退让的红线，台驻美代表处如更名为“台湾代表处”，可能严重冲击美中关系，拜登政府应会审慎评估其可行性、政治风险及是否符合美国利益。

民进党政府主动要求更名，是以两岸和平、国家安全及人民福祉为豪赌，如正名成功，台海可能风云变色，加剧中国大陆、美国与台湾间的紧张局势，但台湾获得的实际利益并不多；如更名失败，等同确定拜登政府无意挑战一中底线，对台湾更为不利。美中战略关系进入重新设定阶段，民进党政府对外关系政策完全依附美国，放弃战略自主，制造了自己的安全风险。