默克尔淡出政坛 留下厚重的外交遗产

来源：德国之声中文网

作者：Christoph Hasselbach

当默克尔2005年第一次当选德国总理时，她的名字在德国以外的地方很少有人知道。没有人会想到，这位女性在今后的十多年里为国际政治深深打下自己的烙印。

她很快在政坛站稳脚跟，包括外交领域。从一开始，她便亲自构建外交政策，而不是把它全盘委托给外交部。2007年默克尔做东在德国波罗的海海滨度假地（Heiligendamm）成功举办了八国集团峰会，显示其在各国领导人面前应对自如。

2008年，全球金融危机爆发，默克尔总理也转换成危机模式。欧洲统一的象征，全球最坚挺货币之一的欧元，遭遇到前所未有的压力。默克尔发出警告，“欧元一旦垮掉，欧盟也将覆没”。

这样，默克尔领导下的欧洲经济实力最强的国家德国，并非情愿、但别无选择地挑起欧洲大梁。德国政府一方面迫使债台高筑的国家走上财政精简与改革的道路，在这个过程当中，希腊的批评者曾将德国二战期间对该国的占领拿来作比较。但另一方面，默克尔同意出台规模浩大的援救计划，德国对其它国家债务的担保程度极大提高。

欧盟其它国家对德国的领导角色基本认可的事实，要归功于默克尔小心、敏锐的言行。哈勒大学政治学者瓦维克（Johannes Varwick）对德国之声表示，默克尔将“谨慎文化”同“责任文化”相结合。

欧洲权力的分配，此消彼长，德国的角色重要了，法国的权重便降低。虽然，默克尔不断宣称法国是最紧密的盟友，以至于媒体将她同时任法国总统萨科齐的合作称之于“默科齐”（Merkozy）。

然而，包括马克龙在内的多个法国总统都曾发出深化欧盟的呼吁，即创立欧盟财政部长一职，默克尔对此却无动于衷。

德国外交政策研究员霍夫（Henning Hoff）认为默克尔在此错失良机；瓦维克也认为同法国“渐行渐远”，称在推动欧盟融合问题上，默克尔缺乏“远见”。

以她一贯的就事论事、不讲排场，追求各方满意的做法，默克尔维系着德国政府之前的基本外交国策，尤其关注德国经济在全球的利益。

这一政策硕果累累，尤其同中国的贸易往来急剧增加。默克尔频发访问中国，似乎被中国吸引。霍夫说，这是一种“近乎敬畏的对中国经济实力的崇拜。”在那里，人权议题她只是小心谨慎地提起。

倒是美国指出德国越来越依赖中国。霍夫认为，威权国家、尤其是中国和俄罗斯带来的危险，其中包括使用地缘经济作为杠杆、制造假新闻以及侵蚀西方，默克尔很长一段时间来不是低估了，就是对其轻描淡写。

假如默克尔总理2015年结束任期，她的总理功绩哪怕再辉煌，也会是昙花一现，很快被人们遗忘。令她闻名天下的是2015年夏末的一项决定，它同时也是国内外对默克尔褒奖的分水岭。她一人做出决定，向滞留在匈牙利的难民开放边界。她对此的理由不仅来自基督教“爱身旁的人”，同时也有她作为前民德公民对不开放边界的经验。默克尔同无数叙利亚难民拍了自拍照，瞬时间，德国成为全世界人共同向往的地方。

因为这一决定，她被一部分人奉为圣者，2015年《时代杂志》将默克尔选为“年度风云人物”，称之为“自由世界的总理”。但另一部分人，首当其冲是东欧国家，则对默克尔很不满，认为她试图把慷慨的难民政策强加给整个欧盟。

起初，默克尔是一名跨大西洋政策的热情支持者。当年作为反对派政治家的她，曾力挺小布什总统发动的伊拉克战争，但大多数德国公民则反对那场战争。

随着布什以及奥巴马总统将美国外交政策的重心移向亚洲，德美关系冷淡下来。奥巴马曾把默克尔成为其外交政策领域最重要的伙伴，但就是在他的执政期内，默克尔的手机曾长年被美国情报机构监听，该丑闻于2013年曝光，默克尔极为愤怒：“朋友之间搞监听，这是不可以的”。

世界局势风云变幻，2014年，俄罗斯吞并了属于乌克兰的克里米亚半岛，2016年，英国全民公投决定退欧，同年，特朗普当选美国总统。特朗普打出“美国第一”的口号，告别多边主义，甚至对北约产生疑问。

深怀着对美国的失望，默克尔2017年表示，“我们可以完全相互信赖的时代，部分的已经过去”。

然而，正是事态严峻，鼓励默克尔再度迎战，参加2017年的联邦大选，她获胜后开始第4届任期。

随着第4届任期的开始，默克尔也成了世界政坛上的中流砥柱。瓦维克认为默克尔再次接受挑战，是要强化“德国比任何一个国家更依赖多边框架”。

霍夫认为，默克尔在团结欧洲以及西方、让冲突各方保持对话方面，显示出超强的能力，虽然不是每次都成功，比如在俄罗斯和乌克兰的冲突上。她对北溪2号油气管线的坚持同美国和东欧国家的态度形成强烈对比。

今年初，拜登总统上台后，默克尔同美国的关系有了很大程度的改善。今年7月，拜登邀请默克尔作为第一位欧洲政府首脑访问白宫，称赞她的政治功绩是“历史性”的。

今年8月中旬，在默克尔任期即将结束之际，华盛顿和柏林一项重大误判的结果清楚地展现在人们眼前，西方军队撤离阿富汗后，塔利班接管了整个阿富汗。这些年来几乎所有一切社会成就瞬间毁于一旦。德国政府反应迟缓，是否接收当地为德国机构服务过、面临血腥报复的员工，各方争吵不休。而它将成为默克尔执政成绩单上的一个污点。