分析：西方为是否经援阿富汗苦恼 中巴已迅速伸出援手

来源：路透社

当国际捐赠者准备周一齐聚日内瓦，讨论在塔利班统治下的阿富汗开展人道救助时，中国与巴基斯坦早已伸出援手，并且还在谈论未来提供进一步协助。

专家说，饱受战争蹂躏的阿富汗正处于经济危机之中，人道主义危机迫在眉睫。

然而，美国和其他西方国家在塔利班保证维护人权、特别是妇女权利之前，不愿向塔利班提供资金。

阿富汗存放在海外的大约100亿美元外国资产也被冻结。

“目的是不让资金流入塔利班政权，这是可以理解的，”联合国秘书长的阿富汗问题特别代表Deborah Lyons本周向安理会说。

“然而，不可避免的影响将是经济严重衰退，这可能再使数百万人陷入贫困和饥饿，或产生大规模的阿富汗难民潮，并确实会使阿富汗好几代的人生活倒退。”

另一个可能的影响是促使阿富汗跟邻国暨亲密盟友巴基斯坦和中国走得更近，他们已经向阿富汗运送了大量的物资，还表示对加强接触持开放态度。

中国上周宣布将向阿富汗运送价值3,100万美元的食品和卫生用品，是自上个月塔利班掌权以来首批承诺提供援助的国家之一。

巴基斯坦上周向喀布尔当局运送了食用油和药品等物资，同时该国外交部长呼吁国际社会无条件提供援助，并解冻阿富汗的资产。

矿产资源和交战状态

巴基斯坦与塔利班有着深厚的关系，并被指控在塔利班与美国支持的喀布尔政府长达20年的斗争中对之提供支持，伊斯兰堡否认了这些指控。

与巴基斯坦结成强大联盟的中国，也一直在与塔利班接触。一些分析人士说，中国是被阿富汗的矿产资源所吸引，包括大量的锂资源。锂是电动汽车所需的一种关键材料。

中国也对可能从阿富汗蔓延到其边境的战乱表示担忧，它希望塔利班政府能够帮助遏制这种情况。

除了人道主义援助外，该地区的一些专家和官员表示，中国宏大的“一带一路”倡议(BRI)也可以为阿富汗带来长期的经济活力。

一种可能性是阿富汗加入中巴经济走廊(CPEC)，这是“一带一路”的核心部分。北京承诺为巴基斯坦的基础设施项目提供600多亿美元资金，其中大部分是贷款。

“塔利班会乐于加入中巴经济走廊，中国也会非常高兴，”巴基斯坦前驻阿富汗大使Rustam Shah Mohmand说。

中国尚未对“一带一路”倡议发表评论，但国务委员兼外长王毅日前表示，中方愿积极研究恢复中阿货运班列，为阿富汗与外界互动，尤其是获取人道主义物资提供便利。

巴基斯坦外交部和塔利班发言人没有立即回应评论请求。

塔利班领导人近几周表示，希望与中国建立良好关系。

一名塔利班高层的消息人士称，已经在多哈与中国就可能的投资机会进行了讨论。该消息人士说，中国对采矿业尤其感兴趣，但该行业的任何活动都将公开招标。

他说：“塔利班欢迎有利于国家的外国投资。”

阿富汗和巴基斯坦熟悉此事的两位消息人士说，中国多年来一直积极鼓励阿富汗加入中巴经济走廊，但美国支持的上届政府给出的都是不置可否的回应。

塔利班出于对经济刺激和国际承认的需要，似乎更热衷于此。

巴参议员、巴中研究所前主席Mushahid Hussain Sayed表示：“阿富汗经济发展的最佳途径和立即可用的备选方案是中巴经济走廊，它包括了巴基斯坦和中国。”

“喀布尔的新政府也能接受这一点，他们热衷于此。”

不过对于中国来说，鉴于阿国充满变数的安全局势，任何进一步的投资都会伴随着风险。

全球化智库(CCG)创始人兼理事长王辉耀称：“阿富汗的安全和稳定对中国也很重要。”

“但是，与中亚的联系以及通过一带一路的连接，都与地区稳定和繁荣有关....这对中国来说是有利害关系的。”