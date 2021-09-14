球在美国手中：拜习通话与代表处更名

来源：台湾《联合报》

联合报社论

从阿富汗狼狈撤军后，美国总统拜登邀请中国国家主席习近平通话，为双方竞争进行风险管控。但拜习通话才结束，就传出美国考虑让台湾在美代表机构更名为“台湾代表处”。台美低调不作评论，北京也还只有制式反应，事情仍在发展中，美陆台关系的走向备受关注。

美中关系从三月阿拉斯加会谈以来即陷入胶着，美国曾经两度尝试，包括副国务卿谢尔曼以及近日拜登特使克里访问天津，虽然中方都派出官员实体与视讯会谈，但基本上美方都是碰了一鼻子灰。

这是由于美中对于双边关系有着根本不同的看法。从美国来看，与中国的关系可以同时是“竞争、合作、敌对”；竞争是应该的，对抗是必要的，而合作是有条件的，三者可以区隔化。但是对中方来说，关系是整体的，只有减少竞争、消除敌对，才可能有合作。就像大陆外长王毅对克里所说，现在球在美方一边，美方应停止将中国视为威胁和对手，“中美气变（气候变迁）合作不可能脱离中美关系的大环境”。

习近平是应邀通话，换句话说，中方不认为自己的立场有任何改变。反倒是白宫新闻稿中强调，美方基调仍然是竞争，但要确保美中竞争不会转向冲突，所以需要有拜习电话会谈；而白宫声明也不像拜习二月通话时强硬，未提及港、台、人权等美国关切之事。拜登邀习近平通话还有另一个原因，美方官员抱怨在之前几次会晤中，“中国官员不打算进行严肃、实质的对话”，拜登认为有必要直接与习近平沟通。

由于拜习通话长达九十分钟，不只是一般客套寒暄，还有实际议题讨论，除了美方关切的气候议题合作，防止南中国海、台海意外，也需要军事互动接触。尤其中方新闻稿提到，双方“将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件”，这意味着未来将有更多像谢尔曼与克里这样层次的沟通来往，而“向前发展”更暗示美方期待的“拜习会”，不是没有可能。

美中会谈不可能不谈到台湾，新华社稿中提到，拜登表示“美方从无意改变一个中国政策”；可是拜习通话后，第二天就爆出美方认真考虑台在美国代表机构更名“台湾代表处”，很难让人不把两件事情连结起来。

两件事联系在一起看，有两个可能：其一是美方事先没有通报北京会有这件事，还让拜登对习重申一个中国政策，结果竟然私下与台湾会谈，虽然美国同时与海峡两方会谈可以减少外界批评，但消息公布却让习近平灰头土脸，令北京不再信任美方。这也意味华盛顿与北京对抗持续，台美关系升温，改名可能性较高。

第二个可能则是，美方的确通报中方会有台美高层会晤，但保证不会伤及一个中国政策，而且为了避免北京起疑，美方还刻意将会议地点安排在距离华府车程一小时的马里兰州首府。这代表华盛顿与北京开始建立互信，台美关系受限，更名将有困难。

虽然美国主动致电意在挽回双边关系，但是华盛顿与北京对于台湾仍然有相当歧见。由于台湾在立陶宛设处使用“台湾代表处”名称，引发北京强烈抗议，甚至降低关系，召回大使；台湾驻美机构改名，北京不会等闲视之，势必会有更大的后续效应。

现在球在美国手中，目前仅有中国驻美大使馆的抗议，北京还在等美国官方回应。由于此事最后还需拜登签署才生效，也不排除会成为美方讨好北京的筹码，台湾不要太过天真的期待美国善意，反而要慎思可能单独承担的后果。





