专家：朝鲜暗示已具核武能力

来源：明报

朝鲜官方传媒昨日（13日）报道，朝鲜在刚过去的周末一连两天试射一款新型长程巡航导弹，宣称成功击中1500公里外目标，形容它为“具有重要意义的战略武器”。该导弹射程可覆盖韩国及日本大部分地区，虽未知能否携核弹头，但专家指出，朝鲜将之形容为“战略武器”，显示很可能是该国首款具核能力的同类武器。韩国、日本和美国均表关注，将密切监察局势。

朝官媒称击中1500公里外目标

《劳动新闻》刊登了新巡航导弹飞行及从流动发射台发射的照片。朝中社称，这款长程巡航导弹沿着朝鲜领土和领海上空，以椭圆形和8字型的轨迹飞行了约126分钟，最后击中1500公里外目标坠落朝鲜领海。报道指出，这项武器研发受党和中央重视，是更有力保障国家安全、遏制敌对势力和反朝军事挑衅的有效手段，具重要战略意义，其试射成功达成劳动党第八次代表大会提出的国防科学发展和武器系统研发5年规划重点目标。

领导人金正恩没有亲自到场视察，只有劳动党中央政治局常委兼书记朴正天、军需工业部副部长金正植和国防科学院党委书记全日好等在场。朴正天叮嘱相关部门继续开发增强国防力量和战争遏制力的科研项目。

朝鲜正因发展核武及弹道导弹计划被国际制裁，但联合国安理会决议案并未禁止平壤研发巡航导弹。韩联社指出，巡航导弹虽易于精确打击，但速度和射程不如弹道导弹，搭载的核弹头重量也需大幅减轻。不过，美国智库卡内基国际和平基金会高级研究员潘达（Ankit Panda）说：“这是朝鲜第一枚明确设计为具有‘战略’角色的巡航导弹，是拥有核能力系统的常见委婉说法。”

展示自主研制能力 政治意义较大

对于外界关注的，为何此次朝鲜发射的是巡航导弹，而不是弹道导弹？军事评论员宋忠平接受香港中通社记者采访时表示，朝鲜试射巡航导弹的政治和科技意义要强于军事意义，就是告诉美日韩，朝鲜有自主研制巡航导弹的能力。他指出，朝鲜的弹道导弹技术相对来说成熟一些，但精准度差一些；而巡航导弹的精准度高一些，但突防能力会弱一些。巡航导弹需要覆合制导，比如用卫星、图形匹配和雷达制导，而且朝鲜没有独立自主的卫星导航系统，完全需要藉助外力协助，这些对朝鲜的军事工业都带来很大挑战。詹姆斯·马丁核不扩散研究中心的导弹研究员刘易斯（Jeffrey Lewis）指出，这类巡航导弹的威胁不亚于弹道导弹，“这是另一种系统，其设计目的是在防御雷达下飞行或绕过这些雷达飞行”。

暂未知朝鲜是否掌握了可将核弹头缩小到搭载于巡航导弹的技术，但金正恩今年曾表示，研究弹头微型化是首要目标。韩国梨花女子大学朝鲜研究系教授朴远建（Park Won-Gon，译音）指出，这款导弹能构成相当大的威胁，“若朝鲜能充分微型化核弹头，就能装上巡航导弹”，他又认为朝鲜今次试射是回应美韩上月的联合军演。BBC指出，部分人可能视平壤今次是低程度的挑衅，其目的是试水温，看国际社会有何反应。

BBC：目的试水温 看国际反应

韩国军方昨没透露是否侦察到朝鲜今次试射，但称正与美国合作仔细分析。美国印太司令部表示，正就朝鲜最新动作与盟友和合作伙伴协调，“这举动突显朝鲜持续发展其军事项目，并对其邻国和国际社会构成威胁”。日本内阁官房长官加藤胜信昨称，将与美国和韩国密切监察有关情况。