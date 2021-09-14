App Store收佣趋瓦解　规制巨企成常态

来源：香港01

01观点

上星期五（9月10日），美国加利福尼亚北区联邦地区法院颁下对2020年8月Epic Games诉苹果公司一案的首份裁决，当中包括一份针对苹果公司的禁制令，内容要求苹果公司不得阻止开发者在应用程式里“加入……将客户引导至购买机制的按钮、外部链接或其他行动呼吁”与“通过由客户自愿提供的联系点……与客户沟通”。

苹果公司过去限制在其应用商店（App Store）平台上的软件必须使用自家支付管道进行交易，而且款项还要扣除三成佣金以后才将剩余收益转汇给程式开发者。去年电子游戏公司Epic Games试图反对此项被坊间称作“苹果税”的安排，作出一系列宣传攻势及法律行动，并且获得不少同行企业、游戏玩家及数码媒体的支持。

法院承认存在不当竞争

对苹果公司的其中一项指控，来自加利福尼亚州本身的《不当竞争法》。该部法律规定“任何非法、不公平或欺诈的商业行为或做法以及不公平、欺骗性、不真确或误导性的广告”皆属于“不当竞争（unfair competition）”行为，并且容许“因不当竞争而在事实上受到伤害并造成金钱或财产损失的人”向法庭申请对应的救济行动，而这次法院颁下禁制令即是建基于此。

审判此起案件的法官罗杰斯（Yvonne Rogers）在判词中也直斥“看来除了法律行动以外没有什么东西能够促使苹果重新考虑定价和降低费率”，并且批评苹果公司于处理退款申请与审批应用程式等方面的表现不好，结果这些问题拖累了开发者与客户的关系，而其成因可以归于苹果在服务条款中排除了来自其他同类平台的竞争。

科网巨企垄断势遭规管

虽然这次法院并未真正从反垄断角度裁定苹果公司违反任何法律，但判词也指出“证据表明苹果公司凭借其可观的市场份额已接近实质性市场力量或垄断力量的边缘”，判断市场甚至认为苹果是靠着市场统计差额与原告控罪失准才得以勉强逃过一劫，显示连这个资本主义国度的司法机构也对科网巨企垄断情况有所留意。

上个月中，美国三名来自民主、共和两党的参议员提出《开放应用市场法案》，试图禁止拥有超过5,000万名美国用户的应用平台对开发者就支付方式、项目定价等环节上进行限制。此外，韩国在上月底亦通过了《电信业务法》修正案，内容同样旨在阻止苹果公司与Google等巨企利用相关优势来剥削开发者，可见愈来愈多国家开始注意到此问题。

近日社会舆论对中国监管腾讯、阿里巴巴等科企不时存在微言，然而从“苹果税”在美、韩等国的遭遇，可见这种规管科网巨企垄断的风气已经是国际趋势，香港社会也不能够只从影响股市的角度来看待相关事情，而是应该认真考虑是否应该引进同类规管机制，或者趁机鼓励本地相关创新研发加入市场，这样才算真正迎合国际潮流。