跨境理财通启动　陆港互通又进一步

来源：香港01

01观点

筹划多时的粤港澳大湾区“跨境理财通”上周五（9月10日）正式启用。通过“跨境理财通”系统，粤港澳三地居民可通过本地银行的跨境合作伙伴购买金融理财产品。现阶段“北向通”（港澳居民购买大陆金融产品）及“南向通”（大陆居民购买港澳金融产品）各设有1,500亿元人民币的单边额度以及100万元人民币的个人额度。正如政府及各个财经分析指出，“跨境理财通”不单可以帮助人民币国际化及为香港带来新的资金和机会以巩固香港金融中心的地位，更可以更进一步完善香港与大陆的互联互通。

“跨境理财通”其实只是陆港互联互通的一步。从回归以来，例如最初的《关于建立更紧密经贸关系安排》（CEPA）及开放自由行等安排，以及后来的股市互联互通机制（沪深股通及港股通），还有高铁一地两检，以及香港居民回大陆工作和生活的安排等。香港与大陆在各方面的互通机制都在不断改进。这其实也反映了维系陆港两地关系的“一国两制”框架也不断有着变化。

“一国两制”不变型不走样？

过去，包括一些大陆官员在内的很多人都认为“一国两制”等于“香港有香港的一制，大陆有大陆的一制”，两种制度“河水不犯井水”。然而这种想法既不现实，也不利于香港和大陆发展长久有利的关系。在回归后的20多年间，大陆和香港也改变甚大，当初定下来的“一国两制”难免在岁月中出现要调适的地方。

尤其是，香港与大陆的经济关系愈发紧密，大陆的经济体量愈来愈大，旧时代的机制自然无法满足新的需要。例如在中英谈判香港前途问题之时，上海和深圳股票交易所根本还未成立，即使到了回归之时，上深交所的规模仍然不大，自然当时所说的“一国两制”便不会怎么提及股市互联互通的机制。过去回大陆工作和定居的香港人不多，即使有也是抱着回归心理，根本没有思考什么退休问题。但随着愈来愈多香港人到大陆工作和定居，加上大陆快速发展的社保及身份确认制度等，现在便有必要建立机制为这些港人办理大陆居民证及加入大陆的社保等。

有些人时常强调“一国两制”要“五十年不变”或是“不变型不走样”，但这是指大原则、本质不变，香港与大陆的互通机制作为实际操作，又怎么可能不随现实需要而发展？

什么变，什么不变？

当然，这并非说香港的“一制”最终就要与“大陆”互通至变成一样。在合乎“一国两制”的基本政治伦理下，香港的一制应该保留有自己的特色。如果说“一国两制”是“不变型不走样”的话，可以说就是这种尊重香港特色的精神不变。

“一国两制”是有弹性的机制，它的执行总会跟着社会和时代而改变，磨蹭于“五十年不变”或是“2047”这些问题上其实都是多余的。香港人应该花心思的地方是怎样令到“一国两制”变得更好而非变得更差，帮助香港更顺利融入大陆发展大局。例如“跨境理财通”只是金融互通的一个尝试，未来按实质需要，在人才交流、工作安排、甚至医疗等福利安排上仍然有更多机制可能要建立。