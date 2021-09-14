中国新一轮监管风暴压制投资情绪

来源：路透社

作者：刘珞焱

香港股市近期波动巨大，大涨大跌几乎隔日出现，监管的风向令投资者情绪反复波动，短线交易活跃，长线投资者则大多持观望态度。周末密集的政策消息令市场参与者应接不暇，风口当中的大型平台和科技股周一再度重挫，拖累整体市场下行。

恒生指数.HSI收挫1.5%，此前一度跌2.4%；恒生国企指数收低1.6%，盘中一度挫2.6%。上周五恒指收涨1.9%，恒生国企指数升2.2%；上周四两者则分别下挫2.3%和2.8%。

“从整体的角度来判断的话，其实互联网本身已经是成熟到末期了，它发展到这个阶段，必然就会面临着反垄断，像美国那边也是一样的，”福建川正投资CEO林弘炜表示。

他指出，这是一个产业规律，在这种大的周期下面，互联网这个行业目前的话还是偏逆风，暂时不会去介入。

上周五收高2.9%的香港恒生科技指数盘中重挫3.7%，后收跌2.3%。“阿里系”股票表现尤弱，阿里巴巴港股9988.HK泻6.6%后收低4.2%，阿里健康0241.HK收挫4.8%；据英国《金融时报》周日报导，中国政府希望拆分马云旗下蚂蚁集团拥有的热门支付应用(APP)--支付宝，并为该公司的高利润贷款业务创建一个独立的应用。

报导援引熟悉这一过程的两位消息人士称，该计划还将要求蚂蚁集团将帮助其作出贷款决策的用户数据移交给一个新的个人征信合资公司，后者将为部分国有。

其他互联网股票亦未能幸免，腾讯0700.HK、百度9888.HK、哔哩哔哩9626.HK、京东9618.HK和美团3690.HK跌幅介于2.5-4.5%。

评级机构惠誉已将美团的长期外币发行人违约评级（IDR）从“BBB”下调至“BBB-”，展望仍为负面；同时还将美团的高级无担保评级和债券评级从“BBB”下调至“BBB-”。惠誉称，降级反映了美团面临更大的监管不确定性，该不确定性增加了其盈利能力和投资的波动性。

中央纪委国家监委周六发表文章称，反垄断没有禁区，没有例外。短期来看，一系列反垄断监管措施的出台对互联网巨头们有影响，而从长期来看，这将是“最好的选择”。

刊登在纪监委微信公众号的该文章指出，互联网反垄断规则的设立，并非仅仅出于竞争“正义”打击大企业，也并非为了竞争“效率”而损害中小微企业。这是经济社会发展到一定阶段，为了实现社会福利最大化的必然选择。

短线交易活跃，长线投资者作壁上观

“监管不确定性的影响，其实没有走出一个不确定性，（担忧）情绪并没有消除，哪怕上周人民日报的一些社论之类也并没有完全释去投资者的疑惑。至少这几个月之内不会有很明显的第一阶段政策的停止，还是会继续的，”华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示。

“我们认为监管是一个长期的战略，只不过是说下一阶段可能不同的监管部门在出台相关政策的时候，时间力度节奏会相对会讲究一点，考虑跟市场的沟通，或者说是对市场的影响，稍微会好一些。”

中国正加强对平台企业的监管规范，人社部等多部委上周对美团、滴滴DIDI.N、腾讯等10家头部平台企业，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益开展联合行政指导；要求其明确时间表、路线图，压实工作责任，及时整改。

21世纪经济报道上周六则报导，9月9日下午中国工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。

针对中国工信部最新有关互联网互联互通、禁止屏蔽网址的要求，腾讯控股周一表示，坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。监管的冲击波下，相比2月的高点，腾讯市值已蒸发了近3万亿港元。

“现在只是一些旧的政策要落实，所以影响应当没有第一天出来的那么严重。其实在过去一个多月，每天每个礼拜都听了很多很多不同的监管政策，这个信心完全被打碎了，”大华继显(UOB Kay Hian) 驻香港的机构销售主管Steven Leung表示。

他指出，长线投资者会再看一下这个政策进程，等待政策明朗没有什么新的东西出来，才会去做买进决定，“现在市场都是一些比较做得很短的一些投资者，可能买了后涨上去就抛了，卖完就再等机会。”

监管忧虑下港股年内表现黯淡

持续不断的监管忧虑下，港股今年表现黯淡，年初迄今跌幅超5%。相形之下，中国A股沪综指.SSEC近期则持续创出六年高位挺，今年已上涨7%，美股的标普500指数.SPX同期也上扬近两成。

“港股这个市场有一点两边不讨好了，内地资金的占比不断提高但还是不够大，而外资的话能随意进出这个市场。有什么样的风波啊，不管是外围的风波，美国的风波，还是中国的风波，都会影响到这个市场，”林弘炜表示。

与民生密切相关的医疗板块也遭遇了“溅射伤害”，恒生医疗保健业指数盘中一度挫3.4%，最终收跌2.1%。

监管忧虑悬而未决下，中国电子烟雾化设备制造商--思摩尔国际6969.HK周一狂泻18.3%，后收挫15.3%。该公司管理层上月表示，内地对电子烟加强监管的政策尚未明确，“也期待政策的落地，给大家一个比较明确的方向”。

内地南下的资金也已似乎失去了往日大跌大买的热情。路孚特数据显示，周一通过互联互通机制南下买入港股的内地资金仅约为6亿元人民币。

“鉴于监管不确定性高企，包括监管法规执行程度的未知性，中国游戏公司的中长期盈利能力的能见度是有限的。我们与投资者的对话表明他们不太可能在监管风险消除之前买入中国互联网股票，”评级机构晨星的高级股票分析师Chelsey Tam在报告中表示。

但其同时认为，鉴于长期投资视野和此时的低股价，这些股票更有可能在几年内反弹，因为它们有些上涨潜力还没有体现在当前的股价里面。