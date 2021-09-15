国民党主席选举成闹剧

来源：联合新闻网

作者：周志豪

国民党主席选举白热化，朱立伦与江启臣终因谁主导选监委员会决议移送考纪会调查另一候选人张亚中正面交锋。朱江为另一候选人吵得不可开交，说穿了是因赢的一方见猎心喜，落后一方病急乱投医，但演成一场闹剧，现在不管谁赢都算输。

国民党主席选举原本朱立伦、江启臣对决格局态势明显，但张亚中凭辩论会上激情言论、敢斗精神，让民调超乎预期的窜居第二，甚至冲击朱立伦领先格局，让朱、江阵营同遭撼动，一方为保持领先优势，一方为回到竞争格局，都要有所作为。

选监委员会移送考纪处分张亚中的操作，姑且不论是否有人企图要藉朱立伦的名义打压张，但后续江启臣的撇清，或是朱要“党中央收回成命”，却都显得借题发挥，一方扩大争议盼逆转战局，一方拆招要维持护张贬江格局。

然而选监委员会出面仲裁后的江启臣卸责，就跟朱立伦说常会早退是怕引起内斗一样难以让人信服，难道江不是现任党主席，在党务人士居大宗的会议上做成的决议，坚持不任满去职的江真的完全不知？那江可能要担心党务系统早被撬墙角。

说穿了选监委员会开会，又不是食药署在审查高端疫苗紧急使用授权（EUA），名单黑箱秘而不宣，今天国民党中央选监委员会连谁出席、谁没到都一清二楚，把话讲清楚有这么困难？现在连选监委员会的中立性都赔进去，难保还有争议。

一场最大在野党的主席选举，主要候选人却因一个与党几无渊源的“张亚中崛起”，高来高去，领先的一方见猎心喜，营造选战末期弃保空间；落后的一方因支持度始终不见起色，病急乱投医，发言人请辞党职要扩大朱早退争议，就是失误。

其实不论是否特定阵营操作，随着张亚中因“为党募款本票”争议，遭前主席洪秀柱出手重击，基本盘早已遭重创，选战格局已然回到朱立伦、江启臣对决格局，朱、江对选监委员会移送张考纪议处的操作更显无谓。

朱立伦与江启臣阵营都应体察，张亚中的崛起除是因党内深蓝集中支持，更多部分是赌烂朱、江集合，这也就是说张的乱局，朱、江都应各自检讨，如今却企图操作“张亚中争议”，把选战的格局搞成一场闹剧，不管最后谁赢，都是输家。