塔利班否认副总理疑命丧派系斗争

来源：明报

原被视为塔利班二号人物、上周获委任为临时政府副总理的巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）没公开露面一段时间，周日也没有会见到访喀布尔的卡塔尔外长穆罕默德，因而传出他在组织派系内斗中被杀，塔利班周一驳斥说法，但未提供任何确凿证据。

巴拉达尔未见卡塔尔外长惹揣测

近日流传巴拉达尔支持者与组织最大派系“哈卡尼网络”的人员爆发冲突，巴拉达尔在枪战中被杀或受重伤。两边阵营早传不和，但塔利班周一起尝试辟谣，首先发布巴拉达尔助手的手写短信，指他人在坎大哈，继而发言人公布宣称是巴拉达尔的语音信息，强调后者的死伤说法是“谎言”，但背景采用其旧相。及后塔利班再公布据称是巴拉达尔在坎大哈开会的影片，但未知何时拍摄，路透社也称未能核实有关影片。

政策研究组织“阿富汗分析家网络”指出，巴拉达尔已在塔利班组建新政府的内斗中败阵，他在塔利班复辟前原是最高领袖阿洪扎达三名副手之一，却在新政府成为唯一未掌管重要部门者，哈卡尼网络现任首脑西拉杰丁和组织始创领袖奥马尔之子雅各布分别出任内政部长和国防部长。

“阿富汗分析家网络”还指出，塔利班攻占喀布尔近一个月，阿洪扎达也未在公开或私人活动中露面，或显示他可能已不在人世。塔利班曾隐瞒奥马尔去世两年，其间继续以其名义发表声明。