恒大的债务问题如何构成系统性风险

来源：路透社

中国恒大集团在对理财和信托产品推迟兑付的情况下，引发违约风险的新警告。

这家房地产巨头一直在努力筹集向银行还款和向供应商付款所需的资金，监管机构和金融市场担心，任何与恒大有关的危机都可能波及中国的银行系统，并可能引发更广泛的社会动荡。

恒大是谁？

恒大集团由董事局主席许家印于1996年在广州创立，在过去十年中加速发展，成为中国第二大房地产开发商，去年的销售额达到1,100亿美元。

该公司于2009年在香港上市，使其有更多机会进入资本和债务市场，资产规模得以增长到今天的3,550亿美元。它在全国有1,300多个开发项目，许多都是在二三线城市。

近年来，随着全国销售增长放缓，恒大也一直在涉足与房地产无关的业务，如电动汽车、足球、保险和瓶装水。

对债务增长的担忧是如何产生的？

9月一封泄露的信件显示，恒大曾恳求政府支持批准现已取消的借壳上市计划，并警告其面临现金流断裂，此后投资者开始担心。

6月恒大承认没有按时兑付一些商业票据，7月有消息称中国一家法院应广发银行的要求冻结了恒大的2,000万美元银行存款，此后担忧加剧。

恒大多年来的快速扩张一直由债务驱动。它一直在积极筹集贷款以支持其买地热潮，并以低利润率快速卖房，以便再次启动资金循环。

该公司的中期报告称，截至6月底，其有息负债总额为5,718亿元人民币(890亿美元)，而2020年底为7,165亿元，因为其加强了去杠杆努力。

然而，包括应付账款在内的总负债略有增加，达到1.97万亿元，大约相当于中国国内生产总值(GDP)的2%。

除了通常的银行和债券渠道外，恒大还利用监管较少的影子银行市场，包括信托、理财产品和商业票据，并因此招致批评。

恒大为去杠杆做了什么？

在监管机构提出被称为“三条红线”的三项债务比率上限后，恒大去年加紧削减债务。集团表示，其目标是在明年年底前达到所有的要求。

恒大向其住宅项目的买家提供大幅折扣，并出售大部分商业地产以增加现金流。自2020年下半年以来，恒大通过配售融资5.55亿美元，将物业管理部门在香港上市筹资18亿美元，并向新投资者出售新能源汽车部门34亿美元股权。

今年早些时候，该公司公布了分拆线上房屋和汽车销售平台房车宝，以及主题公园和矿泉水业务这三个未上市部门的计划，以进一步回笼资金。房车宝已于3月在上市前(pre-IPO)筹集了21亿美元。

周二，恒大称其为缓解流动性问题而进行的资产和股权处置计划未能取得实质性进展。

恒大是否构成风险？

中国央行在2018年的金融稳定报告中强调，包括恒大在内的公司可能会对国家的金融体系构成系统性风险。

根据恒大去年年底给政府部门的信件，恒大负债涉及超过128家银行和逾121家非银行机构。摩根大通上周估计，中国民生银行对恒大的风险敞口最大。

逾期付款可能引发交叉违约，因为许多金融机构通过直接贷款和藉由不同的金融工具间接具有对恒大的风险敞口。

据星展银行称，在美元债券市场上，恒大占到中国房地产高收益债的4%。若出现违约也将引发高收益信用市场的抛售。

恒大倒闭将对就业市场产生巨大影响。该集团有20万名员工，每年为项目开发还雇用了380万人。

监管机构怎么说？

中国央行、银保监会相关部门在8月约谈恒大集团高管，要求该房地产头部企业必须努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。

媒体报导称，监管机构已经批准恒大提出的与银行和其他债权人重新协商付款期限的计划。广州市政府还在征求恒大主要贷款人对于成立债权人委员会的意见。