拜登加税不容易　改革需坚实路线

来源：香港01

01观点

美国众议院民主党人于本周一（9月13日）提出加税计划，为早前通过了的3.5万亿美元（下同）开支方案提供必要的资金。不过从所公布的加税细则看，加幅仍然是温和的，有些甚至还未回复到特朗普减税之前的水平，估计单靠加税的收入仍很难支撑起2不大

民主党加税计划的广度颇为可观，包括了将企业税由21%提高到最高26.5%、将年收入在40万至45万美元以上的个人及家庭入息税（包括短期投资收入）的上限从37%提升至39.6%、将长期资产增值税及股息税由20%加至25%，甚至对烟草及遗产加征税项等。理论上，加税主要集中于企业及较富有人士，而且触及到不同领域，符合二次分配的理念。

虽然加税的广度不俗，但加税能带来的收入仍然有限。例如特朗普和共和党在2017年时将企业税由35%大幅下调至21%，这次加到26.5%其实还未回复至2017年以前的水平。而入息税也是在2017年时由39.6%减至37%，这次加税也只不过回复原初水平。

然而，拜登政府及众议院民主党人所提出的财政计划却是空前水平，要吸收这笔巨额花费，单依靠加税所带来的额外收入恐怕不够。按民主党的文件所估计，占去九成额外收入的企业税和富人税两大项税估计在2022年加起来才能带来约1,620亿额外收入，未来五年能带来约10,018亿收入，未来十年则为19,634亿。3.5万亿的财政支出蓝图虽非一年之内的花费，而是三至五年的预算，但仍远超未来十年新增税项所带来的收入。

参议院难关重重

据说，民主党并不打算寻求共和党共识强推3.5万亿方案，然而在这问题上却不甚现实。由于加税似乎仍未能回答到底如何能支撑起拜登政府如此庞大的财政计划，这不单不可能得到共和党的支持，甚至即使民主党内也有一声反对声音。例如民主党的亚利桑那州参议员Kyrsten Sinema便曾公开表示过她不支持一份花费3.5万亿的和解预算。现时民主党在参议员内与共和党的人数相同，民主党如要无视共和党反对通过预算，必需要所有民主党参议员全数支持，再利用副总统一票决定权强行通过。但如果有民主党员倒戈的话，议案便不可能通过参议院。

从这点看，拜登政府3.5万亿的预算及大胆财政改革很可能只是一厢情愿的计划。要无视共和党人力推经济改革并不是太现实，未来两党仍然要花更多时间商讨出一个折衷方案，否则即使能勉强通过改革，最终只会成为政党交替的牺牲品。美国政策在过去几届政府时有朝令夕改的情况。就正如拜登这次加税方案很大程度上是消除了2017年共和党人的减税方案、共和党人当年又几乎废除了奥巴马推出的医保等改革。即使拜登及民主党无视共和党而强硬通关成功，难保几年后轮替到共和党时又被推倒。改革如果欠缺一个长远、坚定的路线，最终只会是事倍功半。