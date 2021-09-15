来源：中时电子报

中时社论

每到党内初选，国民党分裂的基因就开始发作，这次也不例外。孙文学校总校长张亚中在党主席选举电视辩论中，由于对党的理念、对两岸关系重新建构的论述有理有据，网络声量雀起，选情看好，因而成了当权派的眼中钉。进入选举倒数阶段，中央选监委员会竟决议将张亚中送考纪会，有意对他开铡，可能剥夺他的候选资格。

台沦落“威权回魂”

国民党开铡张亚中的理由，是因为他多次猛攻前新北市长朱立伦为“美国线民”，及近日爆发三张总额500万元的美金支票案，中央选监委员会认为，张亚中涉嫌违反该党110年主席选举候选人竞选公约及《端正选风实施要点》等事项，决议将张亚中送考纪会。

张亚中反驳：第一，2017年他以普通党员身份替洪秀柱募款，是在帮国民党度过难关，“这些指责我的人，当年党务最艰困的时候，你们在哪里？”第二，美国线民是“维基解密网站”的公开资讯，他要求当事人做说明，错在哪里？党主席对于党、国家的忠诚不容质疑，这是可受公评之事，要求说明怎么会是恶意攻击呢？第三，朱立伦2015年在上海复旦大学演讲，不愿意使用“中国国民党主席”头衔，国民党是否要改名“台湾国民党”？

所谓美国线民或3张总额500万元支票事件，确实有争议，相关当事人当然可以据理力争，但仅仅因为有争议，就把竞选中的候选人开铡，粗暴剥夺其参选权，这是什么样的政党？一个原本富可敌国的政党，不到5年就被民进党政府清剿得干干净净，却不见得有人出来护党产。有形资产被缴纳充公后，中正纪念堂是仅存的无形资产，也将遭到毁灭，铜像可能被送上断头台，也没见国民党有具体的抗议行动。

从有形资产与无形资产都化为乌有之际，一个空壳子的国民党，竟然还可以从2019年的总统初选斗到这次党主席选举，有这样最大的反对党，难怪台湾民主的制衡力量只能靠民进党内派系相互牵制，台湾民主化的结果走向日本式的派阀政治，令人浩叹。如果不是国民党“内斗内行、外斗外行”，台湾也不至于沦落到“威权回魂”的命运。

可悲的是，国民党人常说“兄弟登山，各自努力”，但外界看到的却不是这么一回事，而是谁先接近山顶，谁就会被扯下来。所以，听到国民党人高唱“你是我兄弟”，可别真的把他们当兄弟，只要谁敢冒出头，谁就是敌人。

国民党的“党头”先落地

回过头来看张亚中是谁，曾任台大政治系教授的他，已参加过多次国民党党内选举，但大部分人还是弄不清楚他是谁？如果没有这次电视辩论，相信没人会想知道他是谁。但是，这次他突然窜起，妨碍了他人当选，就被枪打出头鸟，张亚中这次终于尝到“出头鸟”的滋味了。

这次国民党当权派把矛头指向他，除了张亚中成为“出头鸟”之外，他偏“统”的主张，让党内一些人担心国民党被“染红”，所以也要像蒋介石第一次清党一样，跟共产党画清界线。只是，清党之后造成“宁汉分裂”，当下国民党难道非得来一次历史重演不可？

问题是现在中共很忙，忙着对付民进党搞外交正名，哪有空管国民党的家务事，所以国民党考纪会演给谁看，就看这些大刀手认定的主子是谁！只是，不管他们认定的主子是谁，当考纪会的大刀拿起，张亚中的人头尚未落地之前，国民党的“党头”已经又一次先落地，这不得不让人再哀国民党一次。

这种“内斗内行”、“不识大体”的政党属性根深蒂固，看在国民党党员的眼里，何其可悲？任何一个终身效忠国民党的老党员，看到这一幕又作何感想？难道明年九合一选举，他们还要像2016年一样投不下票？如果真的又出现一次党员投不下票的现象，国民党在没有被共产党扫入历史之前，就会先在台湾自己灰飞烟灭了。