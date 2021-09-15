恒大现金流问题带来政治和金融风险

来源：华尔街日报

作者：Jacky Wong

负债累累的房地产开发商中国恒大集团正面对怒气冲天的投资者。但购买恒大楼盘的业主们可能掀起更大的声浪。

由于中国恒大担保的部分理财产品未能按期兑付，许多散户投资者周一聚集在恒大总部外面进行抗议。抗议视频在中国社交媒体上疯传。中国恒大周二表示，两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务，相关金额约人民币9.34亿元（约合1.45亿美元）。

这种理财产品因为许诺高昂的回报而对投资者颇有吸引力，但投资者往往会忽视其中的风险，以为国有实体-或是处于政府压力下的民营公司--往往最终会为失败的理财产品兜底。而当这类产品真的出现问题时，投资者的抗议也并不罕见。

不过，在整个房地产行业已经陷入困境之际，允许这样一家知名公司违约，将给中国政府带来政治和金融风险。令人担心的是，中国恒大周二警告说，如果最终无法履行义务，或是无法与债权人达成协议，可能导致其他债务的交叉违约。中国恒大已经提出偿还投资者的几种方案，包括用楼盘、商铺或停车位抵债。中国恒大没有透露这类产品中尚有多少没有偿付，这些产品很可能不反映在恒大的资产负债表上。

对中国恒大和中国政府来说，更大的问题是如何面对那些用自己的积蓄购买了未完工的恒大期房的业主们。在中国，开发商预售楼盘并在几年后交付的情况非常普遍，这也是开发商越来越重要的融资渠道。截至6月份，中国恒大的合同负债为人民币2,158亿元，其中大部分来自这类预售活动。

这场流动性危机意味着中国恒大在向供应商付款和楼盘完工方面遇到麻烦。围绕中国恒大可能无法交房的担忧已经导致恶性循环，潜在购房者纷纷避开这家开发商：中国恒大8月份合约销售金额几乎较两个月前腰斩。该公司周二表示，预计9月份合约销售额将进一步大幅下降，而9月份通常是销售旺月。中国限制开发商杠杆的政策已经严重挤压了恒大的其他融资渠道。在没有预售资金的情况下，中国恒大完成手头项目会难上加难。

据中国媒体报道，购房者们已经开始在中国社交媒体上展开声讨，全国各地也爆发了零星的抗议活动。随着更多业主担心房子可能无法交付，这种情况料将愈演愈烈。

几乎可以肯定，中国恒大将面临债务重组，而且时间所剩无几。评级机构惠誉(Fitch)上周估计，恒大本月有1.29亿美元的美元息票支付到期。该公司周二表示，已聘请两名财务顾问探索可行方案，以缓解当前危机。

股东和债权人也许拿不回多少钱，但政府很可能会确保购房者至少能拿到房子。现在最大的问题是，在这期间会出现多大的金融动荡。