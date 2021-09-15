五组数字看恒大债务有多严峻

来源：香港01

作者：数因斯坦

恒大债务危机越演越大！负面消息不絶致股价跌穿3元，更出现多地业主及投资者维权请愿。恒大曾是中国大陆最大型发展商，究竟是甚么触发这次危机？其债务负担又多重？股价、市值又蒸发了多少？以下用一系列图表回顾。

1. 融资进取 去年借款逾7000亿人民币

恒大是大陆最大型开发商之一，在融资借贷方面一直比较进取。根据恒大中期业绩，截至今年6月30日，恒大总负债为1.97万亿元人民币，当中包括5718亿元人民币的借款。根据恒大年报，2020年恒大借款7165亿元人民币，目前半年借款额已相当于去年的八成。

2. “三条红线”去年全踩、年底净负债率高达153%

不过，大陆当局去年起加强监管内房融资，祭出“三条红线”政策，包括资产负债率不可高于70%，净负债率不可多于100%，以及现金短债比不少于1倍，否则会影响新融资。按去年中数据计，恒大“三条红线”全中。以净负债率计，恒大近五年均“踩线”，2020年净负债率仍高达153%，而最新公布的今年中期业绩中，已将净负债率降至99.8%。

3. “高危”房企中最高危

对比多间“高危”房企（以去年中数据计“三条红线”全数触及的内房），恒大去年底净负债率亦高于其他发展商，其次是富力地产净负债率亦高达130%。

4. 楼盘停工 业主维权请愿

值得留意的是，恒大是大陆销售量最高的发展商之一，但债务问题导致多地楼盘停工，导致不少业主维权请愿。年报显示，恒大在全国280多个城市有1300多个项目，当中去年销售金额超过7000亿元人民币，以广东、江苏及浙江最多，而在恒大去年在本港销售金额亦超过47亿元人民币。

5. 股价由年内高位跌逾8成

负面消息不绝，中国恒大（3333）股价年内由高位20.25元，跌逾8成至昨日收市的2.97元；市值亦较年初高位蒸发1,931亿港元。