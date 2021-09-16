党主席选举让“战斗蓝”变“内斗蓝 ”

来源：联合新闻网

作者：刘宛琳

一场在疫情之下没人关心的国民党党内选举，竟在一开始民调仅4%的张亚中崛起之下开始受到关注。不过，却不是什么利民的众人之事，发生的尽是一些如支票变本票、政见会离席早退等低级错误，但也足以让党内吵翻天，“战斗蓝”变“内斗蓝”，外界都在吃瓜看戏。

选监委员会为什么要临时开会？又为何只有一个候选人代表人出席？张亚中紧咬朱立伦代表人出席，认为自己成了受害者；朱立伦阵营觉得自己被设局，控诉党中央小动作；江启臣表示已请假维持党务中立，强调代表人没收到开会通知。各说各话，让整件事变成罗生门。

因为张亚中声势看涨，三候选人都不敢得罪“张粉”，求自保纷纷为张请命。朱立伦要党中央收回成命，还打给蒋根煌说情；江启臣提案请选监委员会重新讨论、撤销议决；卓伯源也认为宜再斟酌考量，避免引起争端。三人举动都试图影响选监委员会和考纪会的审查，难道就不违反选务中立？

在国民党内乱之际，民众党再打逾六成第二类政府机关人员施打第二剂莫德纳，继3+11争议后，又再度于疫情期间得分。反观持续失分的国民党，监督执政党不力，遇党主席选举更是没存在感，整体涣散无战力，连开记者会都像过场。

四候选人口口声声要团结对抗民进党，但这样的表现和格局，何来资格谈改变和领导力？改革喊了20年，国民党还是那个熟悉的国民党，只是已不对选民的味。