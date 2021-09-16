台美“特殊”管道 不谈疫苗只要更名？

作者：杨颖超

最近蔡政府对一连串国安相关事务处理，如果从台湾端来看，可以批评蔡政府分不清轻重缓急，但从美国角度研析，则是急所当急。把2009年陈水扁在给美国的陈情书中自称是“美国军政府的代理人”，用于现在的蔡政府身上，是非常适合的考语。

美国要对中共展开长期竞争，国务卿布林肯在上任后的首次外交政策演讲中，明确提出对中国大陆的基本框架，是“应该竞争的时候竞争，可以合作的时候合作，必须对抗的时候对抗”。

在多月强调竞争对抗后，9月10日拜登与习近平进行七个月以来的首次通话，着眼于准备10月底举行的G-20拜习会与随之而来的各项合作。

但中共不太可能这么容易就范。之前已透过媒体放出习拟视讯出席G20峰会的风声，如果再拖下去，这个风声可能成真。美国要让中共配合，软的一手已经给中共面子了，硬的一手随即登场，就是靠台湾去挑动中共敏感神经。因此传出台湾重要国安官员千里迢迢赶赴美国，举行拜登上任后首度高层“特殊管道”对话，讨论内容包括将台北驻美代表处更名为“台湾代表处”，以及12月举办“民主高峰会”时，台湾的参与形式。

这种改名或参与民主盛会形式重要吗？或许，但没有急到重要官员们值得10日开会，表定12日清晨即抵台的国安官员来去匆匆。台湾当前更重要的利益，应该是我们的疫苗问题。

根据蔡政府说法，我们疫苗之所以迟不到位，与大陆阻挠有关。而自4月下旬， 华航机师群聚感染事件爆发，导致至少八百多条人命损失后，最近长荣机师事件、Delta病毒群聚与突破性感染等问题继起，蔡政府提高纾困预算至6,300亿，曾任医生的台北市长柯文哲却质疑“怎么不拿去买疫苗”可知，重点一直都在疫苗迅速到位，万事莫急于此。

蔡政府官员难得那么急的跑去美国，如果能顺便带几个卫生防疫官员，就美方生产疫苗供货问题展开直接协商，相信人民都会感激莫名。结果蔡政府急办美方关切的事，把人民关切的事晾一边，这是代理人政府才会干的事吧？！

但为何会认为美国军政府这词也非常适合呢？又可以从疫苗与军购的国安问题比较一下。

明明疫苗之事那么重要，蔡政府外购疫苗却慢慢拖，要等自产疫苗出来。据蔡总统说，“如果我们没有自己疫苗的供给能量，就会处处受制于人，也会因为国际供需失衡而受到影响，因此拥有自己可以供应的疫苗，是我们国家战略的优先项目，也是世界许多主要国家，正在全力冲刺的目标。”

而大家都知道美国军工复合体的利害。相对于急事缓办，坚持自造的疫苗问题，之前蔡政府特别强调国防工业自主的重要性，但最近海军对美采购100套岸置鱼叉飞弹系统，却爆出要被迫一次买齐。由于这违反军方对立法院的承诺，也会排挤台湾同型自造武器的发展与消耗大量预算，引起众多批评。军方理由是为快速形成战力，请民众支持。

可是去年底美方已告知台湾因作业等相关问题，延后到2025年底才开始交运其他装备，而新弹要更延后交运。都是重要的事，也都是可以自造的东西，但却一急一缓，一坚持自造一主张外购，台湾人民的利益不急，美国军工复合体的利益不能缓，说蔡政府也是美国军政府的代理人，刚好而已。

作者是铭传大学助理教授