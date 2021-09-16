连国家名都出错的香港政府

来源：香港01

01观点

本星期二（9月14日），香港行政长官林郑月娥于行政会议前会见传媒，谈及第十四届全国运动会正式开幕、香港代表团与赛事转播安排等事宜，可是在她发言期间真正引人注目的是，背后布照荧幕竟显示出“中国人民共和国第十四届运动会”，把国家名称中的“中华”弄错作“中国”。事后行政长官办公室在接受不同的传媒查询时，表示对于该个错误深表歉意，并会采取措施防止出现同类情况。

将“中华人民共和国”误植成为“中国人民共和国”的手民之误，过去在香港政府部门中已非首次出现。譬如警察联合财富情报组网站首页上方的区徽横幅，滑鼠移到图片上显示的替代文字此前曾经是“中国人民共和国香港特别行政区政府”，到这次记者会事件后才改正；再之前2008年港府向联合国提交报告、2015年时任行政长官梁振英出席纪念《基本法》颁布25周年研讨会的致辞（已改正，原始内容存档见此），也都将香港《基本法》误称为“中国人民共和国香港特别行政区基本法”。

国家名字的重要性

审批涉事布景档案的多位官员及公务员都没有注意国号大字出错，无疑揭示他们日常办公可能都是如斯马虎了事。像是早前行政会议成员减薪一成的安排因为部门“沟通有误”遭到“延长”三个月，而犯错的行政会议秘书处同样隶属行政长官办公室，两件事情刚好反映特区政府内部这支跟林郑月娥最为亲近的团队工作质素之低。

况且，这次出错的不是普通字眼而是国家名称，时间上适值各界反覆强调重视国家安全与融入国家发展的时候，加上连记者会本身主题亦为参与国家举办的全国运动会，结果港府居然在这场合犯下此一低级错误，恐怕跟主事官员欠缺政治敏感脱不了关系。他们要么没弄清楚突显国家正是该个活动主题，要么就是觉得国家大名不算什么重要问题，两种情况均透露出政府团队意识形态存在严重弊端。

分隔苟且心态须予革除

另外也有意见认为这次事件发生可能源于政府高官依然偏重英语、相对轻视中文内容，所以才会导致校对文本看漏“中国人民共和国”的错字，而上月教育局局长杨润雄答复立法会议员关于在公务员招聘考试中增设普通话语文能力测试的提问时，即引述公务员事务局称“现行的安排行之有效，未有计划在公务员招聘过程中增设划一的普通话水平测试”，估计亦足以为这种“重英轻中”心态提供一个旁证。

不久前香港再出发大联盟举办的一个研讨会上，全国港澳研究会会长、港澳办前副主任徐泽指出，今天如果还有人希望香港与内地保持距离是“可笑”的。这种想法除了直接体现在“逢中必反”的活动之外，其实也可以见于日常行事不自觉地忽视国家的政策、语言和文化，甚至后者影响随时更为深远——刻意对抗起码是很容易察觉及纠正的行为，但已经潜在内化的分隔心态往往难以根除。

“中国人民共和国”的一字之差，独立来看的确未算什么大事，但它却可能折射出港府官员没有对国家有足够的重视，又或者是一众公仆工作态度已经散漫到这样明显的错误都看不到。然而更加让人忧虑的是，也许这些所谓治港爱国者还是没肯承认自己心态亟须改善，因为当局经过整天以后尚未正式公开发稿致歉，所有相关消息都是各个传媒查询后获得的回应。无论出于苟且敷衍抑或缓慢处事，这种做法肯定都无法让市民接受。