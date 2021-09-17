美英支援澳核潜艇 国际关系讲求利益

来源：香港01“01观点”

美国、英国以及澳洲周三（15日）宣布成立印太安全联盟（Aukus partnership），三国虽然没有明言是为了应对中国的威胁，但有关声明提及将协助澳洲建立核动力潜艇，并且务求尽快让澳洲首只核动力潜艇投入防卫活动。

有意见认为，三国此举明显针对亚洲地区愈来愈不均等的军事力量，即是中国军舰在南中国海地区的活动。英国首相约翰逊在发表有关声明时特别提到，尽管美、英、澳三国地理上分开，却是“天然的盟友”，三国将因为这个联盟在以后关系变得更加紧密。然而，这种盟友关系又是否这么“天然”而不受其他因素影响？

从来矛盾的利益关系

自第二次世界大战结束以来，美国、英国以及澳洲一直以来都存在不少贸易相关的矛盾关系。尽管澳洲作为英国的前殖民地并且是英联邦成员国，澳洲政府在50年代起便希望发展自己政治和经济实力，建立庞大的工业生产力，不再依赖英国的出口。战后的澳洲政府遂向英国的货物大幅征收关税，并且反对英国一直提出的英联邦国家之间的“经济互补”和“生产分工”，最终间接导至了70年代的英镑区 （Sterling area） 解体。

尽管澳洲去年与英国陆续重新签署了新的贸影协定，但这些措施都只是修正了1973年英国为了加入欧洲共同体而废除了的英澳贸易合作框架。这也证明这种所谓“天然的盟友关系”本身牵涉很多经济贸易利益的考量。

至于英美之间，多年来两国政府强调“英美之间是特殊的关系”，但实情却在贸易上一直分歧深厚。尤其是在航空科技上，美国的波音公司与法国的空中巴士在90年代一直争夺飞机制造业的市场，美国为了支持自己的企业发展，向包括英国的国家实施了超过17年的惩罚性关税，从而阻碍其他地区的飞机生产并出口到美国。今年6月，两国才在某些商品上达成了“暂缓五年惩罚性关税”的安排，例如苏格兰的威士忌等。然而，在更多的贸易和科技转移上，两者明显地存在各自的盘数，在几千里外建立的“安全联盟”，并把这种短暂利益同共体形容为“天然的盟友关系”或“特殊关系”会否是言之尚早？

国际关系的丛林法则

另一个这次印太安全联盟成立的争议在于英美两国表示将同共为澳洲建立核动力潜艇的军事力量，被认为违反自己所签署的核不扩散条约。法国驻联合国前大使Gérard Araud指，英美的举动正正是提醒世界“国际关系的丛林法则”，条约签署国英美完全地违背了对其他缔约国的承诺，变相也令澳洲亦成为拥有核动力的国家。

其实法国的冷嘲热讽只是进一步折射了政治和经济利益一脉相乘的道理。根据报道，法国一直与澳洲的国防部就一份涉及900亿的海军建造合约展开磋商。直至今年6月的七大工业国峰会，澳洲总理莫里森仍然与法国总统马克龙就合约的细节展开讨论。法国的政客在英美澳三国宣布成立安全联盟的关系时表示不满和讽刺，说到底只是因为利益流进了英美两国的口袋，而非为核扩散而担忧。

政治和经济利益一脉相乘

在国际关系的研究中，主流学派之一的现实主义强调国与国的结盟关系是建基于共同的利益，失去了利益的基础也自然失去了国与国之间合作的诱因和结构。英、美、澳三国虽然在文化和语言上十分接近，但多年以来在不少领域上都存在莫大的分歧。如果有关的安全联盟是为了遏止中国在地区的崛起，问题是三国利益是否已经融合致一个针插不进的水平，每一个国家都愿意为了这种空有其表的联盟关系，而放弃更大的贸易和经济利益？当中国经济实力正在追赶美国，美国单极的国际格局正在出现世纪转变之时，利益导向的现实政治无疑已揭示了未来的发展。

