高端混打 没学会走就想飞

来源：联合报

作者：沈政男

台大医院即将进行莫德纳混打高端疫苗实验，引发外界质疑。高端紧急上市充满争议，如今又被用来进行前所未有的混打实验，只能用一句话形容：还没学会走路，就想要飞！

跟高端同样属次单元技术的美国Novavax疫苗，老早做完三期试验，药厂也三番两次说要申请紧急授权，但最新消息是再度延后，不晓得出了什么问题。受试者老早打完两剂，但保护力未能得到官方认证，只能眼睁睁看着Delta（德尔塔）疫情持续延烧，无法补打其他疫苗。

高端上市一帆风顺，如今也将展开第二剂施打，然而实际保护力仍无法证实，因疫情已被控制，绝大部分高端接种者都没有机会接触新冠病毒。以此一欠缺实打成效数据的疫苗，来搭配一个实打保护力已广获验证的疫苗，即使实验结果得到帐面好看的抗体数据，仍无法抹去许多人心中问号。

有专家说，用高端搭莫德纳，乃因mRNA（信使核糖核酸）疫苗产生的心肌炎大都发生在第二剂，因此混打高端就可避免。试问，mRNA疫苗的心肌炎副作用，何时被侦测？在二、三期实验都没发现，而是实打后，累积了几百万人、几个月的经验，才从数据里发现异样，进而确认此罕见副作用。反观高端，至今打了多少人？打了多久？将来会不会产生罕见副作用，恐怕不能把话说得太满。

指挥中心说，此实验乃由台大医院提出，然而他们须报请指挥中心核定，而指挥中心因疫苗数量不足与分配问题，饱受各界批评，因此由指挥中心来核定，实有利益冲突的疑虑。外界质疑绝非空穴来风。

虽有正副总统公开加持，高端第一剂施打人数至今只有数十万，可见绝大多数民众对于高端疫苗仍存有疑虑，而坚持第一剂施打莫德纳的民众，对疫苗安全性与保护力更是慎重，因此即使混打高端获得官方核准，显然也不会受到欢迎。

事实上要进行混打次单元疫苗的实验，可与Novavax药厂合作，在台湾打莫德纳加Novavax，英国就是这么做。或者等待海外实验出炉，应该比莫德纳加高端更加可信。

若要解决莫德纳疫苗青黄不接问题，以混打来说，最须进行的应该是莫德纳混打BNT，因后者到货量渐渐赶上。这类实验在国外很少做，因为人家不至于出现这个问题。

混打的出现，原本是为了避免AZ疫苗的血栓副作用，后来发现免疫生成数据优异，因此渐渐有地区采用。然而，混打的实打成效尚无大规模研究，只能当成是一个例外手段。当今保护力最好的仍是mRNA疫苗，最理想的组合当然是两剂mRNA，接下来才是AZ加mRNA，或者两剂AZ加mRNA。台湾应朝此方向努力，而非另辟旁门左道。