恒大危机若引发崩盘 将是中国真正噩梦

来源：彭博社

作者：Shen Hong、Enda Curran、Sofia Horta e Costa

中国恒大集团一再对7万多投资者食言，它各地办公地点遭遇的抗议活动也愈演愈烈。这家开发商的施工嘎然而止，涉及的未完工项目建筑面积足以覆盖四分之三个曼哈顿岛，让逾100万购房者陷入了困境。

它的甩卖令原本就颤抖的房地产市场更加脆弱，冲击了其他开发商，并在占中国经济产出逾四分之一江山的供应链中掀起涟漪。原本就担心新冠疫情的消费者更不愿掏腰包。信贷市场压力从低评级房地产企业蔓延到了它们实力更强的同业和银行。在截至6月份的15个月中买入了5270亿美元（7093亿新元）中国股票和债券的海外投资者开始卖出。

虽然无法确切知道如果北京眼看恒大危机继续变本加厉地螺旋式恶化会发生什么，但中国观察人士揣摩当局愿意忍受多少痛楚的同时也在考虑最坏的情境。随着危机向金融业蔓延的迹象增多，政府出手干预的压力正在加大。

“作为一个系统重要性开发商，恒大破产将给整个房地产行业带来麻烦，” 北京精品投行香颂资本密切关注科技公司的董事沈萌说，“债权人的债务追讨会导致资产甩卖并打击房价。整个供应链的毛利都将受到挤压。它还会导致资本市场出现恐慌性抛售。”

就目前而言，沈萌和几乎所有其他接受采访的银行家、分析师和投资者都表示，北京对雷曼时刻没兴趣。他们预测，监管机构将精心安排重组恒大3000亿美元的债务，将系统性风险降至最低，而不是让其混乱破产。市场似乎同意这一观点：上证综指距离六年高点只不到3%，人民币兑美元接近三个月来最强水平。

然而，没人可以担保出现好的结果。北京2015年陷入困境的救市显示，决策者对金融市场的控制有多难，哪怕是在一个政府掌握多数银行并可对债权人、供应商和其他对手方施加重大影响的体制中。

中国最终会在哪里划线仍然是个谜。虽然中国金融监管机构已敦促恒大创始人许家印解决债务问题，但当局尚未说明政府是否会允许该公司大规模债务重组或破产。就连国有银行的高级管理人员也私下说，他们仍在等待北京高层就长远解决方案的指示。 知情人士称人士早些时候透露，住建部本周与部分商业银行召开会议，告知它们恒大将不会支付9月20日到期的贷款利息。在必要时，中国政府并不反对接管私营企业。当局2019年接管包商银行，2020年初控制海航集团。近年来，法院主导的重组也变得越来越普遍，去年就完成超过700宗。