“十四五”规划 香港机遇何在？

来源：星岛日报

作者：苏英（国家行政学院（香港）工商专业同学会）

十三届全国人大四次会议今年3月11日通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（下称“十四五”规划）。编制和实施国民经济和社会发展五年规划是中国共产党治国理政的重要方式，敏锐的商界朋友也不难从中发掘商机。

为了更好地对接国家五年规划，同为特别行政区的澳门在2016年就主动发布了首份澳门特区五年发展规划。香港历来较少出现关于国家五年规划的讨论，中央宣讲团近期来港向各界介绍“十四五”规划显得别具意义，有助香港更好地掌握国家发展战略和国家对香港不同范畴的支持。

“十四五”规划的涉港部分确立了香港在国家整体发展中的重要功能定位。港澳专章一如既往支持香港提升国际金融、航运、贸易中心地位，并新增了支持香港提升国际航空枢纽地位、建设国际创新科技中心等。

细数新增的内容，特区政府近年已有相应配合工作。香港机场管理局未来十年将逐步落实“机场城市”发展蓝图，而随着资金和精力的投入，近年香港创科发展亦蒸蒸日上。

由此不难发现，物流业、航空货运及相关服务业、高科技行业等前景可期。事实上，香港在这些行业已有既定的优势和基础，香港国际机场的货运量长期在全球领先，而香港高校拥有的卓越科研实力是发展高科技行业的源头推力。需要思考的是如何进一步实现高增值发展和如何与周边城市实现互补共赢发展。

支持香港巩固提升自身竞争优势之余，“十四五”规划也着墨于支持港澳更好融入国家发展大局，并首次将深港河套纳入粤港澳重大合作平台建设。港澳专章以外，“十四五”规划的粤港澳大湾区建设章节亦有涉港内容，提出要深化通关模式改革等。

国家五年规划往往“惜字如金”，字字简练斟酌。自国家“十二五”规划首次设立港澳专章，五年规划涉港部分的内容和篇幅逐渐增多，足见中央对香港融入国家发展大局的重视，而发挥香港之长、贡献国家所需，必定是特区融入国家发展的最佳模式。

虽然近年新冠疫情重创全球经济，“疫下状态”也让香港和中国大陆无法正常通关。但国家控制疫情在全球经济体中表现尚佳，因此也最早迎来经济的疫后复苏，当中给予香港的机遇，有抱负的有心人不可不察。而要全面洞察“十四五”规划蕴藏的机遇，涉港内容以外的部分不可忽视。

“十四五”规划提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并没有明确设定五年GDP（国内生产总值）年均增速预期性指标，重点突出创新在国家现代化建设全局中的核心地位。这样的新发展理念对亟需促进经济多元发展的香港而言也不能说没有启示。