混打台产高端疫苗 别把人民当白老鼠

来源：台湾《中国时报》社论

台产高端疫苗人气缺缺，第1批还剩10多万剂打不出去，想到已经订购的500万剂和后续承诺的500万剂开口合约，蔡英文政府恐怕伤透了脑筋。此时台大和长庚医院“不约而同”要分别对莫德纳和AZ混打高端进行试验，供第2剂施打作参考，真是解了政府与高端的燃眉之急。但在台湾疫苗防护不足的脆弱时刻，蔡政府让不做三期试验的疫苗打入人体，又随意进行“混搭”，到底有没有把人民健康生命放在心中？

强销高端混更凶

台大医院人体试验伦理委员会通过莫德纳混打高端临床试验，该试验负责人台大感染科医师谢思民，同时也是高端疫苗二期试验执行总主持人，试验规模220人。谢思民表示，莫德纳虽是mRNA疫苗，但与高端在抗原具有一致性，因均来自美国国卫院的技转。长庚则是进行AZ加高端的试验，大约10月底会有结果。台湾卫福部长陈时中还特别替这两个研究背书，说这能让将来疫苗的使用更有弹性，即便国外还没有mRNA混打次单位蛋白疫苗，但试验不见得要国外有才能做，“要不然台湾永远没办法走在最前面”。

陈时中这话太谦虚了，台湾拿没做第三期临床试验的疫苗给民众施打，就已经是走在世界最前面了，迄今还没有哪个民主国家敢追上，就可看出台湾有多厉害。如果再让这种保护力未经验证的疫苗与AZ或莫德纳混打，那更是飆得让其他国家连车尾灯都看不到了。

之前媒体询问中央疫情指挥中心是否同意AZ+莫德纳或AZ+BNT混打，陈时中有很长一段时间都坚持，此举缺乏足够科学证据，后来才开放1~3类及孕妇可以AZ混打莫德纳。事实上，国际间已有许多国家开放AZ+mRNA疫苗混打，台湾的难题是我们根本狂缺mRNA疫苗，莫德纳只订购了505万剂，到货又少又慢，靠美国捐了250万剂才略为解渴。至于另一款mRNA疫苗BNT，蔡政府因政治考量而彆彆扭扭，自己买不到货又阻挡民间捐赠，最后因民意暴怒才让步，鸿海、慈济和台积电终于顺利买到1500万剂。

但这下民众对高端更没兴趣了，眼看数百万订单难以消化，第2剂市场便成了可开发的空间。陈时中虽说台大与长庚都是自行提的计划，但时机及试验内容恰好替高端解套，难免惹人联想。高端好歹是支含有免疫物质的疫苗，就算是半成品，打进人体多少还是会增加抗体，因此指挥中心要让第2剂打高端，未来不愁没有研究依据。问题是，明明民间买到了1500万剂BNT不是吗？想混打大可以用这种国际认证的好疫苗，为什么蔡政府又要绕着远路护航高端？

是政府背叛人民

高端只是一个靠扩大二期及免疫桥接充门面、事实上是省略三期试验的半成品疫苗，保护力多少毫无数据，接种民众如果没染疫，要归功高端还是自身免疫力也搞不清楚。拿高端来和人家做好三期且在全球打了几亿针的疫苗混打，会不会大部分是在搭前面疫苗的顺风车，说穿了是“蹭”人家的疫苗效果而已？陈时中13日被问到可否莫德纳混打BNT时回答：“没有要打得这么混”，现在却对高端混得更凶，如何服众？

台湾急缺疫苗，尤其第2剂现在只打到人口的5%，这数字实在丢人，蔡政府可能因此动起让高端填补第2剂市场的脑筋。问题是，谁造成台湾疫苗短缺的？根本就是蔡政府。先是对疫情及疫苗需求盲目乐观又盲目自大，结果就是毫无规划一团混乱，有什么就打什么，没有大家只好苦等，还不顾医学伦理一路替高端开绿灯。至今到货的1730万剂疫苗中，有一半是国内外的捐赠，真正自购的疫苗到货不到800万，只够3成多的人口打第1剂，台湾曾经是四小龙之一，居然沦落到要靠捐赠度日，不是笑掉人家大牙吗？

这其中最严重的问题，是蔡政府防疫政策私心作祟，置民众生命安全于不顾，才会出尔反尔，朝令夕改，对疫苗采购与催货消极以对，把人民当台产疫苗的白老鼠，这不但是严重失职，也是对人民的背叛。奉劝蔡政府醒一醒良心，尽量给人民最好的疫苗，不要再强销半成品，践踏人们应有的尊严！