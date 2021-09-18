“国民党们”为何怕张亚中旋风？

国民党主席选举9月25日投票，目前从多项媒体民调得知，自9月4日辩论会及张亚中遭移送考纪会风波后，张亚中的声势异军突起。TVBS国民党党员最新民调显示，孙文学校总校长张亚中以30.6%支持度领先，前主席朱立伦27.5%，现任党主席江启臣12.8%，前彰化县长卓伯源0.9%。非主流的张亚中冲上第一；又根据舆情民调网站《声量看政治》公布国民党主席选举4名候选人的Google搜寻声量排名：张亚中网路声量为63%，居第一；长朱立伦则以29%屈居第二，江启臣6%，居第三；卓伯源则以2%排名第四。

张亚中成为民调第一，似乎与不久前韩国瑜民调第一的情况类似，靠着基层民众的支持起家，这是对个人的崇拜？还是理想的追求？还是对不按牌理出牌勇于反抗的逆血期待？还是对于其他候选人与中国大陆互动不放心？诸多原因值得深究。

孤单一人且资源最少的张亚中，提出许多大胆且过于理想性的主张，眼看张亚中的民调越来越高，看似有当选的可能性，故令国民党内的大老、民代、干部和相关社团领袖们纷纷表态挺朱立伦，担心国民党未来选举失利，也担心吓跑中间选民，更担心明年及后年选举因主张被抹红。就有人直言“这次并非是统促党主席的选举”，张亚中的路线主张竟然给“国民党们”如此压力？除了凸显党内基层对于改革的迫切性，更值得思考“国民党们”为何那么担心张亚中的统一主张？国民党为何那么惧统与避统？

国民党的路线与方向始终呈现拉扯的局面，这与民进党长期给台湾民众、年轻族群及美、日等外部势力洗脑的“国民党亲中舔共”为何有那么大的出入？国民党不是统派吗？那么为何要惧统避统呢？更不惜团结起来防张亚中，显然，我们必须思考什么是当今的中国国民党？

当然惧统避统并不表示拒统，只是环境、条件、国民党所处的地位及时机上的欠缺，因为台湾主流民意是维持现状，主张不统、不独、不武，故“国民党们”为了迎合主流民意，担心选票流失，迫使这些“国民党们”不敢喊统，不敢苟同张亚中的大胆路线，甚至不惜操作弃保也要防止张当选。这与现阶段中美关系、两岸关系的情势有着密不可分的关系，也是民进党不断长期给国民党抹红的结果。事实上，国民党要在台湾执政就必须走中道，毕竟选民的选票牵动著政治人物的个人算计与利益，因此维持现状的国民党主流派绝不能接受张亚中的统一路线与主张。

此外，想要参选及求政治发展的国民党民代们惧统避统，甚至不惜违犯党内追求自由民主均富的一中五项愿景目标，主要还是因为选票计算，担心吓跑中间选民，也担心被民进党抹红，更担心失去美国的信任而变成倾中的政党；但是，国民党也担心内部分裂，故深蓝与浅蓝在论述上的拔河，展现在党内恐惧亚中路线的实质反映上，也让国民党未来很难与大陆展开对话，张亚中的统与外界认知的统，内涵也并不一样。

张亚中参选所造成的旋风，使党内有些基层与民代们都产生恐惧，不得不纷纷表态团结反对张亚中的主张，甚至出现操作“弃江保朱”的阴谋算计，这些都足以看见台湾就连国民党内主流也都那么惧怕统一论述，更遑论谁统谁，主张统一等同于是票房毒药与政治自杀。

张亚中的理想性格与大胆主张引发党内风暴及恐惧，也让外界看到真实的中国国民党。“国民党们”展现对于张亚中主张的害怕，起因于张亚中振振有辞的口才，加上基层党员改革心切，厌恶政治权谋算计，支持一个希望；反而引发现实派、利益派及选票派的大团结，国民党内只有反台独、反民进党是党内共识，然而，路线论述恐怕永远都难以消除差异，试问，国民党的反应有亲中吗？如果亲中何以惧统？就算不亲中，民进党难道就不会抹红国民党吗？说到底，就是因为台湾多数民意拒统又惧统，迫使意图政治大位者不得不走到中间路线，恐惧让“国民党们”团结反张，张亚中的参选竟然带给党内要角如此大压力，这也是令人始料未及。

总之，相信党员的自我判断，不需要刻意操作弃谁保谁的谋略，张亚中会不会叫好不叫座？不久后就有答案，国民党是台湾社会的缩影，就连国民党内都是如此惧统，台湾民意惧统到底恐惧的是什么？大陆当局必须要深思及回应，化解台湾多数民众对统一的恐惧因素，统一主张在台湾才有正常讨论的空间。

时间是检验真理的唯一标準，为何“国民党们”都惧怕张亚中当选，然而张亚中民调却能扶摇直上威胁到其他候选人，是有人刻意操作误导与介入民调？还是国民党内的路线很难避免分裂的命运？无论如何，四位各自具有优势的候选人各有支持者，应当要充分尊重。支持张亚中的基层或许更多的是对于现今国民党保守、安于现状与算计权谋的不满，民主无法化解差异，但可以彼此尊重。

选举对于国民党来说当然重要，论述理念和理想性也不能失去，如何在这中间取得平衡点，争取最多台湾选民的支持，恐怕是现今国民党最大的困境；民进党长期对外对内宣传国民党亲中，如果仔细想想，国民党真的亲中吗？事实上大陆当局也从来没把希望寄托在国民党的身上。

（作者刘性仁，中国文化大学国发大陆所副教授）