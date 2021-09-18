“亚洲北约”浮现 剑指中国

中美军事对抗时代正式来临，9月16日美国总统拜登宣布成立“美英澳军事同盟”，并协助澳洲建立核动力潜舰舰队；此举彻底改变亚洲军事安全环境与结构，华盛顿向北京开启冷战围堵式军备竞赛，以至核技术扩散。

纽约时报分析，美英澳同盟已成拜登政府用以“遏制中国经济、军事和技术扩张战略的最新举措”，加上美日安保，美国亚洲军事联盟的“亚洲北约”已然浮现。

美英澳军事同盟是美国一石三鸟的战略，首先，增加对中国大陆的牵制。澳洲过去积极参与美国各项全球战争，现在拥有核动力潜舰后，可能直接影响印太战略平衡的对抗第一线。

第二，强化美国对亚洲与印太战略的安全承诺，增强盟国的信任。特别在阿富汗战争后，亚洲国家质疑美国安全承诺，或许美英澳军事同盟是一剂强心针。

第三，分散美国的军事负担与支出。澳洲取消购买法国制十二艘柴电潜舰，转而取得八艘美国技术核动力潜舰，为美国省下不少军事支出，也让美国军工复合体找到新产品与市场。

美英澳军事同盟也有负面影响与冲击。首先，破坏核不扩散机制。虽然三国都强调不违反“核不扩散条约”，但澳洲非核武国取得非和平用途的核子技术武器，将对他国造成超越传统武器的威胁，这是破坏核不扩散机制与精神，拆解重大国际安全秩序。

第二，促使全球军备竞赛。美国在出售核动力潜舰上大玩灰色地带与文字游戏，反扩散学者指出，如此伊朗也可以建造核动力潜舰为由，继续炼制武器级高浓缩铀；美国右派智库哈德逊研究所也认为，估计2030年代开始，亚洲将成为潜舰世界中心。

美英澳军事同盟与美日安保结合，将会是美国军事对抗中国大陆的亚洲北约，两个同盟应会有更多联合演练与合作。日澳这几年不断强化军事合作，举行过九次“二加二”对谈，已缔结情报保护、防卫装备与技术移转等协定，澳洲军队是除美军外，自卫队可实施“武器等防护”的第二个对象国。

剑指中国的美英澳军事同盟与核动力潜舰，加上美日安保的新亚洲军事联盟，必将改变亚洲军事安全环境，并加速中美军事竞争对抗。美国也会要求韩、越、菲等国强化军事合作关系，亚洲安全秩序可能为之一变。但是中国大陆军事发展快速，加上有战区地缘优势，双方对峙局势必将长期化，这也考验美国能否维持长期亚洲安全承诺。

台湾当然是中美军事对抗的焦点前线，甚至是中美最可能发生军事冲突热点。现在美国亚洲军事联盟成形，日澳各国右派反中政治人物当道，拜登政府一定会在台湾议题上大展身手（台湾代表处更名放话即是一例），台湾必须更加有智慧与战略地维护台海和平安全与两岸经贸稳定发展。

美国这次拦截澳洲与法国潜舰交易（其中有相当德国技术参与），是否会异离与法德两国关系？或许美国会有些修补作为，但也显示美国同盟关系有亲疏差别，同为英语系和盎格鲁撒克逊种族的美英澳，将联合压制中国的崛起与挑战。

有趣的是，就在美国宣布成立美英澳军事联盟、出售移转核动力潜舰给澳洲的同一天，中国正式申请加入CPTPP，强化和区域国家经济伙伴关系。两者对比，是谁在做对的事？是谁在做对抗的事？

作者：杨永明，台国安会前副秘书长